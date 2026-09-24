O jovem Douglas Carlos da Silva, de 28 anos, está desaparecido desde o dia 11 de setembro de 2026. Ele deixou a residência, no bairro Mantiqueira, em Pindamonhangaba, para ir até a padaria e não foi mais visto.

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Ele vestia uma calça de moletom preta e usava um par de chinelos brancos.