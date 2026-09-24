Uma mulher foi presa durante uma fiscalização na rede de água da rua Albertino de Almeida, em São José dos Campos, após constatação de uma ligação clandestina para uso da rede de abastecimento. A prisão ocorreu na manhã de quarta-feira (23).

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Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados por um funcionário da concessionária, que constatou a retirada do hidrômetro e a existência da ligação inapropriada em um estabelecimento.