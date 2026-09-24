24 de setembro de 2026
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FURTO QUALIFICADO

Mulher é presa por ligação de água clandestina em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Hidrômetro- Imagem ilustrativa
Hidrômetro- Imagem ilustrativa

Uma mulher foi presa durante uma fiscalização na rede de água da rua Albertino de Almeida, em São José dos Campos, após constatação de uma ligação clandestina para uso da rede de abastecimento. A prisão ocorreu na manhã de quarta-feira (23).

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Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados por um funcionário da concessionária, que constatou a retirada do hidrômetro e a existência da ligação inapropriada em um estabelecimento.

Durante a abordagem, a responsável confessou ter contratado uma pessoa para realizar a ligação irregular.

Ela foi conduzida à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça por furto qualificado.

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