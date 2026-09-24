O CVR (Cockpit Voice Recorder), conhecido como caixa-preta, do helicóptero de matrícula PP-MGR, que caiu em Urubici, na Serra de Santa Catarina, foi localizado pelo Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos). O equipamento será encaminhado a Brasília (DF), onde passará por análise dos investigadores.
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A aeronave, um Bell 430, havia desaparecido na tarde de segunda-feira (21), após decolar de Porto Belo, no Litoral Norte de Santa Catarina. O destino era São Joaquim, na Serra, a aproximadamente 190 quilômetros.
Buscas e vítimas
As buscas começaram depois que o helicóptero perdeu contato. Na terça-feira (22), os destroços foram encontrados na região de Santa Bárbara, no interior de Urubici.
Cinco pessoas estavam a bordo e morreram na queda. Entre as vítimas estava o cantor sertanejo Rick, da dupla Rick & Renner. Também estavam no helicóptero o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.
Caixa-preta
A localização do gravador ocorreu durante a ação inicial do Cenipa.
O CVR registra as comunicações e os sons da cabine de comando. Nos próximos dias, os investigadores deverão iniciar os procedimentos de preparação, extração e degravação dos dados registrados pelo equipamento.
As informações vão subsidiar as próximas fases da investigação, que têm como objetivo identificar possíveis fatores contribuintes para a ocorrência. Caso seja necessário, o processo poderá resultar na emissão de recomendações de segurança voltadas à prevenção de novas ocorrências.
Destroços são liberados
Os demais destroços da aeronave foram liberados para a autoridade policial competente. O local deverá ser isolado e preservado conforme determina o CBA (Código Brasileiro de Aeronáutica).
A remoção dos destroços e dos bens transportados é de responsabilidade do operador da aeronave. Após a liberação do local pelas autoridades responsáveis, cabe ao operador ou proprietário providenciar a retirada dos materiais e a higienização da área.
Investigação continua
A investigação agora entra na fase de análise de dados. Serão avaliadas informações relacionadas ao voo, ao ambiente operacional e fatores humanos, além de componentes, equipamentos, sistemas e infraestrutura envolvidos na ocorrência.