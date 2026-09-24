O CVR (Cockpit Voice Recorder), conhecido como caixa-preta, do helicóptero de matrícula PP-MGR, que caiu em Urubici, na Serra de Santa Catarina, foi localizado pelo Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos). O equipamento será encaminhado a Brasília (DF), onde passará por análise dos investigadores.

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A aeronave, um Bell 430, havia desaparecido na tarde de segunda-feira (21), após decolar de Porto Belo, no Litoral Norte de Santa Catarina. O destino era São Joaquim, na Serra, a aproximadamente 190 quilômetros.

Buscas e vítimas