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TRAGÉDIA

Caixa-preta do helicóptero que levava Rick e mais 4 é localizada

Por Da redação | Urubici
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/ FAB
Cenipa localiza o CVR (Cockpit Voice Recorder), conhecido como caixa-preta
Cenipa localiza o CVR (Cockpit Voice Recorder), conhecido como caixa-preta

O CVR (Cockpit Voice Recorder), conhecido como caixa-preta, do helicóptero de matrícula PP-MGR, que caiu em Urubici, na Serra de Santa Catarina, foi localizado pelo Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos). O equipamento será encaminhado a Brasília (DF), onde passará por análise dos investigadores.

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A aeronave, um Bell 430, havia desaparecido na tarde de segunda-feira (21), após decolar de Porto Belo, no Litoral Norte de Santa Catarina. O destino era São Joaquim, na Serra, a aproximadamente 190 quilômetros.

Buscas e vítimas

As buscas começaram depois que o helicóptero perdeu contato. Na terça-feira (22), os destroços foram encontrados na região de Santa Bárbara, no interior de Urubici.

Cinco pessoas estavam a bordo e morreram na queda. Entre as vítimas estava o cantor sertanejo Rick, da dupla Rick & Renner. Também estavam no helicóptero o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.

Caixa-preta

A localização do gravador ocorreu durante a ação inicial do Cenipa.

O CVR registra as comunicações e os sons da cabine de comando. Nos próximos dias, os investigadores deverão iniciar os procedimentos de preparação, extração e degravação dos dados registrados pelo equipamento.

As informações vão subsidiar as próximas fases da investigação, que têm como objetivo identificar possíveis fatores contribuintes para a ocorrência. Caso seja necessário, o processo poderá resultar na emissão de recomendações de segurança voltadas à prevenção de novas ocorrências.

Destroços são liberados

Os demais destroços da aeronave foram liberados para a autoridade policial competente. O local deverá ser isolado e preservado conforme determina o CBA (Código Brasileiro de Aeronáutica).

A remoção dos destroços e dos bens transportados é de responsabilidade do operador da aeronave. Após a liberação do local pelas autoridades responsáveis, cabe ao operador ou proprietário providenciar a retirada dos materiais e a higienização da área.

Investigação continua

A investigação agora entra na fase de análise de dados. Serão avaliadas informações relacionadas ao voo, ao ambiente operacional e  fatores humanos, além de componentes, equipamentos, sistemas e infraestrutura envolvidos na ocorrência.

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