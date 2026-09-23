O mel será o ponto de encontro entre campo e cozinha em uma oficina gratuita realizada nesta quinta-feira (24). A atividade “Da Origem à Mesa: Mel” vai mostrar ao público como funciona a produção do alimento e de que maneira ele pode ser utilizado em diferentes preparações.

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O encontro acontece no Sesc São José dos Campos, a partir das 19h, na Área de Exposição. A programação reúne o apicultor Celso Ribeiro Cavalcante de Souza e o chef Luiz Pimentel, em uma experiência que combina conhecimento sobre apicultura, alimentação e gastronomia.