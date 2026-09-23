O mel será o ponto de encontro entre campo e cozinha em uma oficina gratuita realizada nesta quinta-feira (24). A atividade “Da Origem à Mesa: Mel” vai mostrar ao público como funciona a produção do alimento e de que maneira ele pode ser utilizado em diferentes preparações.
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O encontro acontece no Sesc São José dos Campos, a partir das 19h, na Área de Exposição. A programação reúne o apicultor Celso Ribeiro Cavalcante de Souza e o chef Luiz Pimentel, em uma experiência que combina conhecimento sobre apicultura, alimentação e gastronomia.
A proposta é apresentar o caminho do mel desde a criação e o manejo das abelhas até sua utilização na cozinha, destacando também a importância desses insetos para os ecossistemas e para a cadeia alimentar.
Mais de 40 anos de experiência com abelhas
A primeira parte da oficina será conduzida pelo apicultor Celso Ribeiro Cavalcante de Souza, que possui mais de 40 anos de experiência com apicultura e meliponicultura.
Durante o encontro, ele vai compartilhar sua trajetória e explicar como são realizados os processos de criação, manejo e produção do mel.
A atividade também aborda o papel das abelhas no equilíbrio dos ecossistemas e na produção de alimentos, aproximando o público de uma cadeia que muitas vezes começa longe dos olhos de quem está à mesa.
Do apiário para a cozinha
Na segunda parte, o chef Luiz Pimentel assume a cozinha para mostrar diferentes possibilidades de utilização do mel.
Chef executivo e professor, Pimentel vai apresentar preparações que passam por receitas tradicionais e também por propostas contemporâneas, explorando o ingrediente tanto em pratos doces quanto salgados.
A ideia é mostrar que o mel vai além de um simples acompanhamento e pode ganhar diferentes funções e combinações na gastronomia.
Serviço
Da Origem à Mesa: Mel
Data: quinta-feira, 24 de setembro
Horário: das 19h às 21h
Local: Área de Exposição do Sesc São José dos Campos
Classificação: livre
Entrada: gratuita
Ingressos: retirada de senha 30 minutos antes da atividade
A oficina é voltada ao público interessado em conhecer melhor os processos que envolvem a produção do mel e suas possibilidades na alimentação.