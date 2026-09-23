O São José já colocou à venda os ingressos para o confronto de volta da semifinal da Copa Paulista contra o Noroeste. O duelo acontece no outro sábado (3), às 19h, no Martins Pereira, em São José dos Campos, e vale um passo importante na busca pelo título. O jogo de ida será domingo (27), no estádio Alfredo Castilho, em Bauru.
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A partida também tem um peso especial para os dois clubes. Além da vaga na final, o vencedor da Copa Paulista garante uma vaga em competição nacional na temporada de 2027 (Série D ou Copa do Brasil). Por isso, a expectativa é de um Martins Pereira com bom público para o confronto.
A principal novidade para o torcedor joseense será a abertura do Setor 1, o Escadão, que funcionará como Espaço Família. O ingresso custa R$ 40, com gratuidade para crianças de até 11 anos. As entradas gratuitas, porém, são limitadas e dependem da disponibilidade.
Como ficam os setores
O Setor Polipet, nas cadeiras, tem ingressos a R$ 50. Já o Espaço Família, no Setor 1, custa R$ 40.
Também estão disponíveis entradas para o Setor Consórcio Pontz, por R$ 30, e para o Setor Visitante, igualmente por R$ 30.
O acesso ao Espaço Família será feito pelo Portão 5. Quem comprar ingresso para o Setor 1 terá acesso exclusivamente a esse espaço e não poderá entrar na área das cadeiras.
Já o torcedor que adquirir ingresso para o Setor Polipet poderá também utilizar o Espaço Família, esteja acompanhado ou não de crianças.
Onde comprar ingresso
Os ingressos podem ser comprados pela plataforma oficial de vendas e também em pontos físicos espalhados pela cidade.
Venda online:
saojose.soudaliga.com.br
Pontos físicos:
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Loja da Águia — Rua Sebastião Humel, 325, Centro
Oscar Jardim Paulista — Avenida Pedro Álvares Cabral, 905
Oscar Shopping Jardim Oriente — Rua Andorra, 500
Oscar CenterVale — Avenida Deputado Benedito Matarazzo, 9403
Oscar Motorama — Rua dos Lírios, 459
Oscar Avenida Andrômeda — Avenida Andrômeda, 227
São José busca vaga na final
O confronto contra o Noroeste abre a disputa por uma vaga na final da Copa Paulista. Depois de uma campanha construída ao longo da competição, o São José entra agora na fase decisiva, quando cada detalhe passa a ter peso ainda maior.
Além da possibilidade de chegar à decisão, a semifinal coloca em jogo uma recompensa importante para a temporada seguinte: a vaga em uma competição nacional em 2027.
O Martins Pereira, portanto, será palco de uma noite que pode deixar o São José mais perto de uma final e de um calendário nacional no próximo ano.