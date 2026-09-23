23 de setembro de 2026
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COPA PAULISTA

São José x Noroeste: ingressos já estão à venda para semifinal

Por Marcos Eduardo Carvalho | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Victor Cônsoli/ SJEC
Vitinho, do São José, em disputa de bola com jogador do Comercial no último sábado (19)
Vitinho, do São José, em disputa de bola com jogador do Comercial no último sábado (19)

São José já colocou à venda os ingressos para o confronto de volta da semifinal da Copa Paulista contra o Noroeste. O duelo acontece no outro sábado (3), às 19h, no Martins Pereira, em São José dos Campos, e vale um passo importante na busca pelo título. O jogo de ida será domingo (27), no estádio Alfredo Castilho, em Bauru.

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A partida também tem um peso especial para os dois clubes. Além da vaga na final, o vencedor da Copa Paulista garante uma vaga em competição nacional na temporada de 2027 (Série D ou Copa do Brasil). Por isso, a expectativa é de um Martins Pereira com bom público para o confronto.

A principal novidade para o torcedor joseense será a abertura do Setor 1, o Escadão, que funcionará como Espaço Família. O ingresso custa R$ 40, com gratuidade para crianças de até 11 anos. As entradas gratuitas, porém, são limitadas e dependem da disponibilidade.

Como ficam os setores

O Setor Polipet, nas cadeiras, tem ingressos a R$ 50. Já o Espaço Família, no Setor 1, custa R$ 40.

Também estão disponíveis entradas para o Setor Consórcio Pontz, por R$ 30, e para o Setor Visitante, igualmente por R$ 30.

O acesso ao Espaço Família será feito pelo Portão 5. Quem comprar ingresso para o Setor 1 terá acesso exclusivamente a esse espaço e não poderá entrar na área das cadeiras.

Já o torcedor que adquirir ingresso para o Setor Polipet poderá também utilizar o Espaço Família, esteja acompanhado ou não de crianças.

Onde comprar ingresso

Os ingressos podem ser comprados pela plataforma oficial de vendas e também em pontos físicos espalhados pela cidade.

Venda online:
saojose.soudaliga.com.br

Pontos físicos:

  • Loja da Águia — Rua Sebastião Humel, 325, Centro

  • Oscar Jardim Paulista — Avenida Pedro Álvares Cabral, 905

  • Oscar Shopping Jardim Oriente — Rua Andorra, 500

  • Oscar CenterVale — Avenida Deputado Benedito Matarazzo, 9403

  • Oscar Motorama — Rua dos Lírios, 459

  • Oscar Avenida Andrômeda — Avenida Andrômeda, 227

    • São José busca vaga na final

    O confronto contra o Noroeste abre a disputa por uma vaga na final da Copa Paulista. Depois de uma campanha construída ao longo da competição, o São José entra agora na fase decisiva, quando cada detalhe passa a ter peso ainda maior.

    Além da possibilidade de chegar à decisão, a semifinal coloca em jogo uma recompensa importante para a temporada seguinte: a vaga em uma competição nacional em 2027.

    O Martins Pereira, portanto, será palco de uma noite que pode deixar o São José mais perto de uma final e de um calendário nacional no próximo ano.

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