O São José já colocou à venda os ingressos para o confronto de volta da semifinal da Copa Paulista contra o Noroeste. O duelo acontece no outro sábado (3), às 19h, no Martins Pereira, em São José dos Campos, e vale um passo importante na busca pelo título. O jogo de ida será domingo (27), no estádio Alfredo Castilho, em Bauru.

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A partida também tem um peso especial para os dois clubes. Além da vaga na final, o vencedor da Copa Paulista garante uma vaga em competição nacional na temporada de 2027 (Série D ou Copa do Brasil). Por isso, a expectativa é de um Martins Pereira com bom público para o confronto.