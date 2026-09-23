Um homem de 27 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas nesta terça-feira (23), durante uma operação realizada pela Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais de Taubaté), no bairro Araretama, em Pindamonhangaba.

De acordo com a Polícia Civil, os agentes identificaram uma residência onde o suspeito estava com entorpecentes e materiais usados no comércio ilegal de drogas. No local, foram apreendidos nove pinos de cocaína, 76 pedras de crack, 22 porções grandes de maconha e duas balanças de precisão.

Ainda segundo a polícia, o homem havia deixado o sistema prisional há menos de três meses. Ele também possui antecedentes por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e violência doméstica, além de registros anteriores quando era menor de idade.