23 de setembro de 2026
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CRIME

Com ficha suja, homem é preso com quantidade de drogas no Vale

Por Leandro Vaz | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Homem foi preso em Pindamonhagaba
Homem foi preso em Pindamonhagaba

Um homem de 27 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas nesta terça-feira (23), durante uma operação realizada pela Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais de Taubaté), no bairro Araretama, em Pindamonhangaba.

De acordo com a Polícia Civil, os agentes identificaram uma residência onde o suspeito estava com entorpecentes e materiais usados no comércio ilegal de drogas. No local, foram apreendidos nove pinos de cocaína, 76 pedras de crack, 22 porções grandes de maconha e duas balanças de precisão.

Ainda segundo a polícia, o homem havia deixado o sistema prisional há menos de três meses. Ele também possui antecedentes por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e violência doméstica, além de registros anteriores quando era menor de idade.

Após a prisão, o suspeito foi levado para a unidade policial, onde foram adotadas as medidas de polícia judiciária. Ele permanece à disposição da Justiça.

A ação foi conduzida pela Deic de Taubaté, que informou manter trabalho permanente de combate ao tráfico de drogas e à criminalidade na região.

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