A morte de Kauan Gomes Consiglio, de 20 anos, em um acidente de trânsito no último sábado (19), em São José dos Campos, continua provocando homenagens nas redes sociais. Desta vez, a namorada do jovem, Cauana Silva, publicou uma carta aberta em que relembra a história dos dois, momentos da rotina e os planos que faziam para o futuro.
Kauan morreu após um acidente envolvendo a motocicleta que conduzia e um ônibus do transporte público, na Avenida Itabaiana, no cruzamento com a Linha Verde, na zona sul da cidade.
Na publicação, Cauana descreveu a dificuldade de lidar com a perda e afirmou que ainda tenta compreender o que aconteceu.
“Ainda sem acreditar no que aconteceu. Naquele acidente os dois morreram, mas só um coração parou de bater.”
Ao longo da homenagem, ela recordou momentos simples que faziam parte da relação, como idas ao cinema, passeios noturnos, conversas, brincadeiras e os encontros durante o trabalho.
“Vou sentir falta das nossas noites de cinema com chamegos, das breguices de casal que a gente criticava mas fazia todas, dos rolês noturnos com o som nas alturas, dos mil beijinhos no rosto, do seu abraço que curava tudo.”
Cauana contou que os dois procuravam aproveitar qualquer oportunidade para ficarem juntos, mesmo quando tinham pouco tempo.
“Fazíamos o possível e o impossível para estarmos juntos, nem que fosse 15 minutos, mas eram os melhores 15 minutos do meu dia.”
Moto nova virou uma das últimas lembranças
Um dos momentos lembrados pela jovem aconteceu pouco antes da morte de Kauan. Segundo Cauana, ele levou a motocicleta nova até o trabalho dela para mostrar uma conquista que o deixava especialmente feliz.
“Estava parecendo uma criança, com uma alegria contagiante e um sorriso de orelha a orelha, e você disse: ‘É minha’. E eu fiquei tão feliz por você porque suas conquistas eram as minhas.”
Ela também relembrou uma conversa entre os dois sobre a cor vermelha da motocicleta.
Segundo Cauana, enquanto estavam sentados em uma praça, Kauan chamou a atenção para a cor da moto e, em seguida, comparou o tom ao cabelo da namorada.
“Você passou a mão no meu cabelo e falou: ‘É igual o seu cabelo’. E naquele momento nossos olhos se encontraram e brilharam. Ficamos ali observando a moto e escolhendo um nome para ela.”
A jovem definiu Kauan como “um ótimo amigo, um ótimo filho e um maravilhoso namorado” e afirmou que pretende seguir projetos que o rapaz a incentivava a realizar.
“Vou terminar o que você me incentivou a começar, realizar os sonhos que compartilhamos não por mim, mas sim pela gente.”
No fim da mensagem, Cauana agradeceu pelo período em que os dois estiveram juntos.
“Você foi luz na minha vida. Muito obrigada por ter me deixado fazer parte da sua.”
Ela encerrou a publicação com uma referência aos apelidos usados pelo casal: “Eterno Coréia. Para sempre Kauan e Cauana. Coréia e Coreana. Para sempre eu e você.”
Relembre o acidente
Kauan morreu na noite de sábado (19), após um acidente na Avenida Itabaiana, no cruzamento com a Linha Verde.
De acordo com as informações iniciais sobre a ocorrência, o jovem conduzia uma motocicleta quando houve uma colisão com um ônibus do transporte público que trafegava pela Linha Verde. Após o impacto, a motocicleta ainda teria atingido um veículo que estava parado no semáforo.
Equipes do Samu foram acionadas e prestaram atendimento, mas Kauan não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
Desde a confirmação da morte, familiares, amigos e pessoas próximas têm publicado mensagens e lembranças do jovem nas redes sociais.