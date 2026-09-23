A morte de Kauan Gomes Consiglio, de 20 anos, em um acidente de trânsito no último sábado (19), em São José dos Campos, continua provocando homenagens nas redes sociais. Desta vez, a namorada do jovem, Cauana Silva, publicou uma carta aberta em que relembra a história dos dois, momentos da rotina e os planos que faziam para o futuro.

Kauan morreu após um acidente envolvendo a motocicleta que conduzia e um ônibus do transporte público, na Avenida Itabaiana, no cruzamento com a Linha Verde, na zona sul da cidade.

Na publicação, Cauana descreveu a dificuldade de lidar com a perda e afirmou que ainda tenta compreender o que aconteceu.