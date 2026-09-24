Uma jovem de 18 anos foi presa em flagrante após fugir de uma abordagem da Polícia Militar e sofrer uma queda de motocicleta. Segundo a polícia, ela carregava drogas em uma mochila e seria integrante de uma facção criminosa.
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O caso aconteceu na noite desta terça-feira (22), em Jaciara, Mato Grosso. A abordagem foi realizada por uma equipe do Grupo de Apoio, do 28º Batalhão da Polícia Militar, durante patrulhamento ostensivo.
Jovem tentou fugir de moto
Os policiais avistaram a jovem conduzindo uma motocicleta e usando uma mochila nas costas. Ao receber ordem de parada, ela não obedeceu e fugiu em alta velocidade.
Durante a tentativa de fuga, a motociclista perdeu o controle da moto ao passar por um quebra-molas e caiu na via.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros. Em seguida, a jovem foi levada para uma unidade hospitalar sob escolta policial.
Polícia encontra drogas na mochila
Durante a inspeção da mochila, os policiais localizaram quatro tabletes e uma porção menor de substância análoga à maconha.
Após receber alta médica, a jovem foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Jaciara, juntamente com o material apreendido.
Ela permaneceu à disposição da Justiça para os procedimentos legais.
A ocorrência foi registrada como prisão em flagrante, e a investigação deverá apurar as circunstâncias relacionadas à posse da droga e à suspeita de vínculo com organização criminosa.