Uma jovem de 18 anos foi presa em flagrante após fugir de uma abordagem da Polícia Militar e sofrer uma queda de motocicleta. Segundo a polícia, ela carregava drogas em uma mochila e seria integrante de uma facção criminosa.

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O caso aconteceu na noite desta terça-feira (22), em Jaciara, Mato Grosso. A abordagem foi realizada por uma equipe do Grupo de Apoio, do 28º Batalhão da Polícia Militar, durante patrulhamento ostensivo.

Jovem tentou fugir de moto