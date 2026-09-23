A Perícia Forense do Ceará concluiu que Isabelle Caracristi, de 22 anos, se lançou do rooftop do prédio onde morava. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (23), durante uma coletiva conjunta da Polícia Civil e da perícia sobre a investigação da morte da estudante.

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O caso ocorreu em Fortaleza, no bairro Aldeota. Segundo os peritos, os vestígios analisados indicam uma “precipitação voluntária”, termo técnico usado para descrever uma queda provocada pela própria vítima. A perícia descartou, com base nos elementos encontrados, a hipótese de que Isabelle tenha sido empurrada ou arremessada por outra pessoa.