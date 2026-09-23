Morreu Márcia Dias de Camargo Oliveira, professora de Educação Física que dedicou grande parte da vida à educação e ao trabalho com alunos. Ao longo da carreira, ela ficou marcada pela dedicação ao ensino e pela relação construída com pessoas que passaram por sua trajetória profissional.
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Em Lorena, a morte da educadora causou comoção entre familiares, amigos e pessoas que tiveram contato com ela ao longo dos anos. Márcia era casada com Benedito Donizetti e deixa os filhos Felipe Augusto e Estefânia Maria, além dos netos Davi, Maria Cecília e Aurora.
Durante sua trajetória como professora, Márcia atuou na formação de diferentes gerações. Além do conteúdo da Educação Física, era lembrada pela atenção e pelo carinho dispensados aos alunos.
Professora enfrentava uma doença
Nos últimos tempos, Márcia enfrentou uma doença grave e passou por um longo período de tratamento. Segundo familiares, ela enfrentou a batalha com coragem e permaneceu cercada pelo apoio dos familiares.
A educadora lutou contra a doença até onde suas forças permitiram. A família destacou o amor e a presença dos parentes durante esse período.
A trajetória de Márcia também foi marcada pela construção da família ao lado do marido e pela convivência com os filhos e netos.
Legado na educação
Para pessoas que conviveram com a professora, o principal legado deixado por Márcia está relacionado à educação e às vidas que ajudou a transformar durante os anos em que trabalhou como professora de Educação Física.
A lembrança da educadora permanece entre familiares, amigos e ex-alunos, que guardam as experiências vividas ao lado dela.
As informações sobre velório e sepultamento não foram divulgadas no texto que comunicou a morte.