Morreu Márcia Dias de Camargo Oliveira, professora de Educação Física que dedicou grande parte da vida à educação e ao trabalho com alunos. Ao longo da carreira, ela ficou marcada pela dedicação ao ensino e pela relação construída com pessoas que passaram por sua trajetória profissional.

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Em Lorena, a morte da educadora causou comoção entre familiares, amigos e pessoas que tiveram contato com ela ao longo dos anos. Márcia era casada com Benedito Donizetti e deixa os filhos Felipe Augusto e Estefânia Maria, além dos netos Davi, Maria Cecília e Aurora.