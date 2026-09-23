Elias Curi morreu aos 57 anos nesta quarta-feira (23), em Jacareí. O sepultamento dele acontece na tarde desta quinta-feira (14), às 13h30, no Cemitério Jardim da Paz no Parque Santo Antônio.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Essa morte precoce de Elias deixou amigos e familiares de luto. Nas redes sociais, muitos se manifestaram como forma de homenagem.
Eliana Santos desejou força à família. "Meus sentimentos ah todos os familiares que Deus traga do seu Bálsamo consolador para os seus corações enlutados que sua alma Elias descanse em paz nos Braços do Senhor Jesus", disse.
Luciana Gonçalves também lamentou muito. "É Elias acabou agora é descansar ,que Deus te receba de braços abertos.Meus sentimentos a todos familiares e amigos", escreveu.