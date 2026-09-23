Elias Curi morreu aos 57 anos nesta quarta-feira (23), em Jacareí. O sepultamento dele acontece na tarde desta quinta-feira (14), às 13h30, no Cemitério Jardim da Paz no Parque Santo Antônio.

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Essa morte precoce de Elias deixou amigos e familiares de luto. Nas redes sociais, muitos se manifestaram como forma de homenagem.