23 de setembro de 2026
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LUTO

Elias morre aos 57 anos no Vale e deixa família de luto

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Elias Curi morreu aos 57 anos
Elias Curi morreu aos 57 anos

Elias Curi morreu aos 57 anos nesta quarta-feira (23), em Jacareí. O sepultamento dele acontece na tarde desta quinta-feira (14), às 13h30, no Cemitério Jardim da Paz no Parque Santo Antônio.

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Essa morte precoce de Elias deixou amigos e familiares de luto. Nas redes sociais, muitos se manifestaram como forma de homenagem.

Eliana Santos desejou força à família. "Meus sentimentos ah todos os familiares que Deus traga do seu Bálsamo consolador para os seus corações enlutados que sua alma Elias descanse em paz nos Braços do Senhor Jesus", disse.

Luciana Gonçalves também lamentou muito. "É Elias acabou agora é descansar ,que Deus te receba de braços abertos.Meus sentimentos a todos familiares e amigos", escreveu.

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