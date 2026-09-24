O corpo do dentista protético Christian Eduardo Corsi, de 37 anos, que estava desaparecido desde o último sábado (19), foi encontrado na terça-feira (22) em uma área rural. A vítima apresentava marcas de violência, principalmente no rosto, segundo informações divulgadas pela Polícia Civil.

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Antes de desaparecer, Corsi teria contado a familiares que iria ao centro da cidade para entregar uma prótese dentária. Depois disso, não foi mais localizado.