O corpo do dentista protético Christian Eduardo Corsi, de 37 anos, que estava desaparecido desde o último sábado (19), foi encontrado na terça-feira (22) em uma área rural. A vítima apresentava marcas de violência, principalmente no rosto, segundo informações divulgadas pela Polícia Civil.
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Antes de desaparecer, Corsi teria contado a familiares que iria ao centro da cidade para entregar uma prótese dentária. Depois disso, não foi mais localizado.
O corpo foi encontrado em um terreno na zona rural de Itu, no interior de São Paulo. Segundo as informações divulgadas pela polícia, o protético estava apenas com roupas íntimas quando foi localizado.
Carro foi encontrado em Limeira
O veículo utilizado por Christian foi encontrado abandonado em Limeira, município localizado a cerca de 100 quilômetros de Itu, onde o corpo foi localizado.
A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte e trabalha com diferentes linhas de apuração. Uma delas é a possibilidade de que o protético tenha sido vítima de uma suposta negociação envolvendo a venda de um carro.
Uma amiga da vítima relatou à polícia que o veículo teria sido anunciado em um grupo de redes sociais logo após o desaparecimento de Christian.
Polícia investiga assassinato
A família do dentista também prestou depoimento durante as investigações. O caso é tratado como assassinato e está sendo investigado pela Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Sorocaba.
A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que as diligências continuam para esclarecer as circunstâncias da morte e identificar os responsáveis.
A pasta afirmou ainda que outros detalhes da investigação não serão divulgados neste momento para preservar o andamento do trabalho policial.
Velório ainda não foi divulgado
Até a publicação desta reportagem, não haviam sido divulgadas informações sobre o local e o horário do velório e do sepultamento de Christian Eduardo Corsi.
A investigação continua para esclarecer o que aconteceu desde o momento em que o protético saiu para entregar a prótese até a localização do corpo na zona rural de Itu.