Uma estudante criou um obituário falso da própria professora e uma nota de pesar atribuída à escola com o objetivo de provocar o cancelamento das aulas. Os materiais foram publicados nas redes sociais e simulavam a morte da docente.
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O caso aconteceu na Escola Estadual Professor Francisco Coccaro, no bairro Éden, em Sorocaba. As informações foram divulgadas pela Secretaria de Educação, que informou ter adotado medidas disciplinares após convocar os responsáveis pela estudante.
Para produzir a montagem, a aluna teria usado como base uma nota oficial de falecimento divulgada por uma funerária da cidade. O conteúdo original foi alterado para incluir o nome e a foto da professora, além de modificar informações sobre os horários do velório e do cortejo.
Nota falsa anunciava suspensão das aulas
Além do falso obituário, a estudante também teria produzido uma nota de pesar em nome da escola. O comunicado informava que não haveria aula em respeito ao suposto falecimento da professora.
A mensagem ainda apresentava condolências aos familiares e amigos e pedia que a comunidade escolar prestasse homenagens à memória da docente.
Os materiais foram compartilhados nas redes sociais, fazendo com que a falsa informação circulasse entre pessoas ligadas à escola.
Professora recebeu licença e apoio psicológico
Após o episódio, a professora recebeu licença e passou a contar com acolhimento e apoio psicológico do Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar (Conviva).
A Unidade Regional de Ensino de Sorocaba afirmou que repudia condutas que possam causar prejuízos à imagem, à integridade ou à tranquilidade dos profissionais da educação.
A Secretaria de Educação informou ainda que os pais da estudante decidiram afastá-la temporariamente da escola. Posteriormente, a família deverá avaliar se fará a transferência para outra unidade de ensino.
Escola aplicou medidas disciplinares
Segundo a Seduc, a Unidade Regional de Ensino de Sorocaba convocou os responsáveis pela estudante e aplicou as medidas disciplinares consideradas cabíveis diante do caso.
A pasta não detalhou quais foram as medidas adotadas.
A funerária Ossel também foi procurada e informou que não tinha conhecimento da utilização de uma de suas notas de falecimento na montagem.
O caso ganhou repercussão depois que as imagens com o falso anúncio de morte e o comunicado atribuído à escola passaram a circular nas redes sociais.