Uma estudante criou um obituário falso da própria professora e uma nota de pesar atribuída à escola com o objetivo de provocar o cancelamento das aulas. Os materiais foram publicados nas redes sociais e simulavam a morte da docente.

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O caso aconteceu na Escola Estadual Professor Francisco Coccaro, no bairro Éden, em Sorocaba. As informações foram divulgadas pela Secretaria de Educação, que informou ter adotado medidas disciplinares após convocar os responsáveis pela estudante.