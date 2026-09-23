Quatro em cada dez mulheres no Brasil, o equivalente a 39%, já deixaram de aceitar uma vaga de emprego ou oportunidade profissional por dificuldades relacionadas ao deslocamento. Os principais obstáculos são a falta de segurança, o custo do transporte, o tempo gasto nos trajetos e a distância.

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Os dados fazem parte da pesquisa “O Direito de Ir, Vir e Viver”, realizada pela Indique, consultoria de diversidade e inclusão racial, em parceria com a organização feminista Think Eva e a 99. O levantamento ouviu 564 mulheres de 18 a 60 anos, de diferentes classes sociais e regiões do país.