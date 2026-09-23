O Super El Niño pode provocar até 13,3 mil mortes adicionais relacionadas ao calor no Brasil nos próximos meses, segundo uma projeção do Laboratório de Impacto Climático da Universidade de Chicago. Em todo o mundo, o estudo estima cerca de 451 mil mortes por temperaturas extremas até fevereiro de 2027.

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O Brasil aparece entre os cinco países que devem registrar o maior número de mortes associadas ao calor provocado pelo fenômeno. A projeção considera o período de intensificação do El Niño e leva em conta as diferenças de clima, vulnerabilidade da população e capacidade de adaptação de cada região.