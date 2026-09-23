23 de setembro de 2026
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LUTO

Terezinha morre aos 86 anos; veja notas de falecimento em SJC

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Pixabay
Terezinha morre aos 86 anos; veja notas de falecimento em SJC
Terezinha morre aos 86 anos; veja notas de falecimento em SJC

MARIA TEREZINHA DOS SANTOS SILVA

Idade: 86
Data de falecimento: 23/09/2026

Velório:
OUTRAS CIDADES

Sepultamento:
CEM. BOM PASTOR / BRASÓPOLIS-MG- 24/09/2026 14:00

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FRANCISCO TADEU DE OLIVEIRA

Idade: 76
Data de falecimento: 23/09/2026

Velório:
MEMORIAL BOM RETIRO/VELÓRIO

Sepultamento:
CEM. MEMORIAL BOM RETIRO-SJC- 24/09/2026 11:00

LUCIA DE ALMEIDA DA SILVA

Idade: 68
Data de falecimento: 23/09/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA

Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 24/09/2026 10:30

MARIA APARECIDA BRANDÃO DE OLIVEIRA

Idade: 75
Data de falecimento: 23/09/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 24/09/2026 10:00

JOAQUIM AMBROSIO SOARES

Idade: 76
Data de falecimento: 23/09/2026

Velório:
PARQUE DAS FLORES

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 24/09/2026 09:30

ANTONIO PEREIRA DE VILAS BOAS

Idade: 76
Data de falecimento: 23/09/2026

Velório:
URBAM SALA 2 - 23/09/2026 das 15:30 às 17:30

Sepultamento:
CEM. MUN. SAO JOSE DO ALEGRE/MG- 23/09/2026 17:30

PAULO HENRIQUE DA SILVA

Idade: 51
Data de falecimento: 22/09/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 23/09/2026 16:30

MARIA JOSÉ AMARO

Idade: 80
Data de falecimento: 22/09/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 23/09/2026 16:00

LAYS FRIGGI BOVIS

Idade: 46
Data de falecimento: 22/09/2026

Velório:
URBAM SALA 3 - 23/09/2026 das 10:30 às 15:30

Sepultamento:
CEM. MEMORIAL BOM RETIRO-SJC- 23/09/2026 15:30

CLEBIO GOMES DE MEDEIROS

Idade: 59
Data de falecimento: 22/09/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 23/09/2026 15:30

MARCO AURELIO DOS SANTOS AMARAL

Idade: 79
Data de falecimento: 22/09/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL CAÇAPAVA

Sepultamento:
CREMATÓRIO CAMPO DAS OLIVEIRAS-JACAREÍ-SP- 23/09/2026 15:00

ALDEMIR POLI

Idade: 83
Data de falecimento: 22/09/2026

Velório:
IGREJA PRESBITERIANA - RUA FRANCISCO RAFAEL, 125 CENTRO - SJC

Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC- 23/09/2026 14:30

FRANCISCO ALVES DE ASSIS

Idade: 89
Data de falecimento: 22/09/2026

Velório:
URBAM SALA 5 - 22/09/2026 das 21:30 às 13:00

Sepultamento:
CEMITERIO MUN. DE SAPUCAI MIRIM/MG- 23/09/2026 13:00

ANITA DE OLIVEIRA SILVA

Idade: 94
Data de falecimento: 22/09/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL CENTRO

Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC- 23/09/2026 11:00

MARIA LUCIA DA SILVA

Idade: 75
Data de falecimento: 22/09/2026

Velório:
VELORIO DISTRITAL EUG. MELO/SJC SP

Sepultamento:
CEM MUN. DE EUGENIO DE MELO/SJC- 23/09/2026 10:30

JOSE CARLOS DA SILVA

Idade: 66
Data de falecimento: 22/09/2026

Velório:
URBAM SALA 6 - 22/09/2026 das 21:00 às 10:30

Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 23/09/2026 10:30

MARCIO ROBERTO SILVA

Idade: 50
Data de falecimento: 22/09/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA

Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 23/09/2026 10:00

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