MARIA TEREZINHA DOS SANTOS SILVA
Idade: 86
Data de falecimento: 23/09/2026
Velório:
OUTRAS CIDADES
Velório:
MEMORIAL BOM RETIRO/VELÓRIO
Sepultamento:
CEM. MEMORIAL BOM RETIRO-SJC- 24/09/2026 11:00
LUCIA DE ALMEIDA DA SILVA
Idade: 68
Data de falecimento: 23/09/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA
Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 24/09/2026 10:30
MARIA APARECIDA BRANDÃO DE OLIVEIRA
Idade: 75
Data de falecimento: 23/09/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 24/09/2026 10:00
JOAQUIM AMBROSIO SOARES
Idade: 76
Data de falecimento: 23/09/2026
Velório:
PARQUE DAS FLORES
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 24/09/2026 09:30
ANTONIO PEREIRA DE VILAS BOAS
Idade: 76
Data de falecimento: 23/09/2026
Velório:
URBAM SALA 2 - 23/09/2026 das 15:30 às 17:30
Sepultamento:
CEM. MUN. SAO JOSE DO ALEGRE/MG- 23/09/2026 17:30
PAULO HENRIQUE DA SILVA
Idade: 51
Data de falecimento: 22/09/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 23/09/2026 16:30
MARIA JOSÉ AMARO
Idade: 80
Data de falecimento: 22/09/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 23/09/2026 16:00
LAYS FRIGGI BOVIS
Idade: 46
Data de falecimento: 22/09/2026
Velório:
URBAM SALA 3 - 23/09/2026 das 10:30 às 15:30
Sepultamento:
CEM. MEMORIAL BOM RETIRO-SJC- 23/09/2026 15:30
CLEBIO GOMES DE MEDEIROS
Idade: 59
Data de falecimento: 22/09/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 23/09/2026 15:30
MARCO AURELIO DOS SANTOS AMARAL
Idade: 79
Data de falecimento: 22/09/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL CAÇAPAVA
Sepultamento:
CREMATÓRIO CAMPO DAS OLIVEIRAS-JACAREÍ-SP- 23/09/2026 15:00
ALDEMIR POLI
Idade: 83
Data de falecimento: 22/09/2026
Velório:
IGREJA PRESBITERIANA - RUA FRANCISCO RAFAEL, 125 CENTRO - SJC
Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC- 23/09/2026 14:30
FRANCISCO ALVES DE ASSIS
Idade: 89
Data de falecimento: 22/09/2026
Velório:
URBAM SALA 5 - 22/09/2026 das 21:30 às 13:00
Sepultamento:
CEMITERIO MUN. DE SAPUCAI MIRIM/MG- 23/09/2026 13:00
ANITA DE OLIVEIRA SILVA
Idade: 94
Data de falecimento: 22/09/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL CENTRO
Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC- 23/09/2026 11:00
MARIA LUCIA DA SILVA
Idade: 75
Data de falecimento: 22/09/2026
Velório:
VELORIO DISTRITAL EUG. MELO/SJC SP
Sepultamento:
CEM MUN. DE EUGENIO DE MELO/SJC- 23/09/2026 10:30
JOSE CARLOS DA SILVA
Idade: 66
Data de falecimento: 22/09/2026
Velório:
URBAM SALA 6 - 22/09/2026 das 21:00 às 10:30
Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 23/09/2026 10:30
MARCIO ROBERTO SILVA
Idade: 50
Data de falecimento: 22/09/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA
Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 23/09/2026 10:00