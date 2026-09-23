Dados divulgados nesta quarta-feira (23) pela SAP (Secretaria da Administração Penitenciária) de São Paulo apontam que 125 detentos beneficiados pela saída temporária não retornaram às unidades prisionais dentro do prazo estabelecido no Vale do Paraíba e Litoral Norte.
Segundo a secretaria, quem deixa de se apresentar no período determinado passa a ser considerado foragido da Justiça.
A maior concentração de casos foi registrada em Tremembé, onde 113 presos não retornaram. A SAP não informou a distribuição desse total entre as unidades prisionais do município.
Em Potim, seis detentos deixaram de voltar aos presídios. Outros cinco casos foram registrados em Caraguatatuba, no Litoral Norte, enquanto São José dos Campos contabilizou um preso que não retornou.
De acordo com a SAP, além de passar à condição de foragido, o detento perde automaticamente o benefício do regime semiaberto.
“Quando o preso não retorna à Unidade Prisional, é considerado foragido e perde automaticamente o benefício do regime semiaberto, ou seja, quando recapturado, volta ao regime fechado”, informou a secretaria.
Os 125 detentos agora são procurados pelas forças de segurança.