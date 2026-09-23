Dados divulgados nesta quarta-feira (23) pela SAP (Secretaria da Administração Penitenciária) de São Paulo apontam que 125 detentos beneficiados pela saída temporária não retornaram às unidades prisionais dentro do prazo estabelecido no Vale do Paraíba e Litoral Norte.

Segundo a secretaria, quem deixa de se apresentar no período determinado passa a ser considerado foragido da Justiça.

A maior concentração de casos foi registrada em Tremembé, onde 113 presos não retornaram. A SAP não informou a distribuição desse total entre as unidades prisionais do município.