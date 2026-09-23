Oito pessoas permanecem hospitalizadas após o grave acidente com um ônibus de turismo ocorrido no último domingo (20), na Rodovia Doutor Avelino Júnior (SP-52), em Cruzeiro.
O veículo transportava 48 pessoas, sendo o motorista e 47 passageiros. Seis ocupantes morreram e dezenas ficaram feridos.
Na Santa Casa de Cruzeiro, 27 vítimas foram atendidas após o acidente. Nesta quarta-feira (23), seis ainda permanecem internadas: duas estão na UTI, três seguem na Clínica Médica e uma permanece no Pronto-Socorro.
Em Lorena, a Santa Casa informou que recebeu 14 vítimas. Do total, 12 já tiveram alta e duas continuam internadas em estado grave.
Uma das pacientes passou por cirurgia e permanece na UTI. Segundo o hospital, o quadro é grave, mas estável. Outro paciente, que sofreu fraturas na coluna, apresentou piora durante a internação e aguarda transferência para uma unidade de terapia intensiva.
A Santa Casa de Lorena informou que segue monitorando a evolução clínica dos pacientes.
Acidente deixou seis mortos
O ônibus caiu em uma ribanceira na manhã de domingo, no trecho da SP-52 entre Cruzeiro, no Vale do Paraíba, e Passa Quatro, em Minas Gerais. Entre as seis vítimas fatais estava uma adolescente de 14 anos.
A Polícia Civil abriu investigação para esclarecer as causas do acidente e apurar as condições do veículo e da viagem.
Durante a apuração, foram identificadas irregularidades no transporte. O ônibus, fabricado em 1995, não tinha autorização regular para realizar a excursão. O tacógrafo estava com a validade vencida e também foram constatados problemas relacionados ao desgaste dos pneus.
As investigações seguem para determinar se essas irregularidades tiveram relação direta com o acidente.