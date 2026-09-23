Oito pessoas permanecem hospitalizadas após o grave acidente com um ônibus de turismo ocorrido no último domingo (20), na Rodovia Doutor Avelino Júnior (SP-52), em Cruzeiro.

O veículo transportava 48 pessoas, sendo o motorista e 47 passageiros. Seis ocupantes morreram e dezenas ficaram feridos.

Na Santa Casa de Cruzeiro, 27 vítimas foram atendidas após o acidente. Nesta quarta-feira (23), seis ainda permanecem internadas: duas estão na UTI, três seguem na Clínica Médica e uma permanece no Pronto-Socorro.