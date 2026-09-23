A família do cantor sertanejo Rick, da dupla com Renner, decidiu restringir o velório do artista a parentes e amigos. O corpo será velado nesta quinta-feira (24), em Sorocaba, no interior de São Paulo. Rick, cujo nome de batismo era Geraldo Antônio de Carvalho, morreu aos 59 anos na queda de um helicóptero em Santa Catarina.

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Em nota divulgada pela filha do cantor, Monica, a família afirmou que pretende viver a despedida em um ambiente de intimidade e silêncio. Os familiares também agradeceram o carinho dos fãs ao longo da carreira e pediram que o público preserve a memória do artista em vida.