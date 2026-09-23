A família do cantor sertanejo Rick, da dupla com Renner, decidiu restringir o velório do artista a parentes e amigos. O corpo será velado nesta quinta-feira (24), em Sorocaba, no interior de São Paulo. Rick, cujo nome de batismo era Geraldo Antônio de Carvalho, morreu aos 59 anos na queda de um helicóptero em Santa Catarina.
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Em nota divulgada pela filha do cantor, Monica, a família afirmou que pretende viver a despedida em um ambiente de intimidade e silêncio. Os familiares também agradeceram o carinho dos fãs ao longo da carreira e pediram que o público preserve a memória do artista em vida.
“Durante tantos anos, o Rick foi de todos. Foi o artista, o cantor, a voz que entrou na casa e no coração de tantas pessoas. E somos profundamente gratos por todo esse amor. Mas, neste último momento, ali já não estará o Rick. Estará apenas o corpo do nosso Geraldo — nosso marido, nosso pai, nosso avô, nosso amor”, diz o comunicado.
A família também pediu que os fãs se lembrem de Rick no palco, cantando e fazendo o que mais gostava. “O Rick continuará vivo através de sua voz, de suas músicas, de sua história e de tudo o que construiu”, afirmou a nota.
O prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga (Republicanos), informou que colocou espaços públicos à disposição da família para uma eventual homenagem aberta aos fãs. Entre os locais citados estão o Ginásio Municipal e a Câmara de Vereadores.
Corpos foram liberados
Os corpos das cinco vítimas do acidente passaram por necrópsia e foram liberados após a conclusão dos procedimentos de identificação, nesta quarta-feira (23). A identificação foi realizada por papiloscopia, técnica baseada na análise das impressões digitais.
Além de Rick, morreram no acidente Leopoldo de Barros Teixeira, Paulo Ricardo dos Santos Soares, Bruno Avelar de Souza e Antonio Roberto Nobrega de Araujo.
O helicóptero desapareceu na segunda-feira (21), durante um voo entre Porto Belo e São Joaquim, em Santa Catarina. Os destroços foram localizados na terça-feira (22), na Serra Catarinense.
Quarenta anos de carreira
Rick e Renner comemoravam 40 anos de carreira e estavam em turnê pelo país. A dupla tinha apresentações programadas até dezembro.
Ao longo da trajetória, Rick ficou conhecido por sucessos do sertanejo como “Ela É Demais”, “Nos Bares da Cidade” e “Filha”. A morte do cantor repercutiu entre fãs e artistas, que prestaram homenagens nas redes sociais.
* Com informações do portal UOL