A concessionária RioSP informou quem realiza, entre 23 de setembro e 5 de outubro, uma série de ações educativas do projeto Romaria Segura 2026 ao longo da Via Dutra.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

As atividades acontecerão em postos de serviços, restaurantes, postos de combustíveis e nos Pontos de Parada e Descanso de Itatiaia (RJ) e Pindamonhangaba, com foco na conscientização dos motoristas sobre a presença de romeiros caminhando na rodovia rumo ao Santuário Nacional de Aparecida.