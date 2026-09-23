23 de setembro de 2026
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PROGRAMA

RioSP: conscientização em postos na Dutra sobre a Romaria Segura

Por Da redação | Vale do Paraíba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/RioSP
Promotores da concessionária abordarão motoristas
Promotores da concessionária abordarão motoristas

A concessionária RioSP informou quem realiza, entre 23 de setembro e 5 de outubro, uma série de ações educativas do projeto Romaria Segura 2026 ao longo da Via Dutra.

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As atividades acontecerão em postos de serviços, restaurantes, postos de combustíveis e nos Pontos de Parada e Descanso de Itatiaia (RJ) e Pindamonhangaba, com foco na conscientização dos motoristas sobre a presença de romeiros caminhando na rodovia rumo ao Santuário Nacional de Aparecida.

Durante as ações, segundo a empresa, promotores da concessionária abordarão motoristas para reforçar orientações de segurança, destacando a importância de reduzir a velocidade ao se aproximar de grupos de romeiros, ter atenção ao entrar e sair de cidades e de postos de serviços, manter atenção redobrada e respeitar a sinalização implantada ao longo da rodovia. Também serão distribuídos folhetos informativos e afixados cartazes nos postos de serviços participantes da iniciativa.

O projeto Romaria Segura 2026 da RioSP reúne diversas medidas voltadas à proteção dos romeiros que caminham na rodovia durante o período de maior deslocamento de fiéis para a Festa da Padroeira do Brasil. Além das ações educativas, a concessionária realiza reforço operacional, sinalização especial e campanhas de comunicação ao longo do trajeto.

Programação das ações educativas

23/09/2026
PPD Itatiaia (RJ) — das 16h30 às 20h30
PPD Pindamonhangaba (SP) — das 16h30 às 20h30

29/09/2026
Eixo Caçapava e Taubaté (4 pontos) — das 9h às 18h
Eixo Guaratinguetá, Aparecida, Roseira e Pindamonhangaba (8 pontos) — das 9h às 18h

01/10/2026
Eixo Jacareí, Guararema e Arujá (6 pontos) — das 9h às 18h
Eixo Lorena e Itatiaia (5 pontos) — das 9h às 18h

05/10/2026
PPD Pindamonhangaba (SP) — das 16h30 às 20h30
PPD Itatiaia (RJ) — das 16h30 às 20h30

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