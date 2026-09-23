O sistema de monitoramento do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) de São José dos Campos ajudou a recuperar dois veículos furtados e a prender três suspeitos em ocorrências distintas. As ações envolveram a GCM (Guarda Civil Municipal), a Romu (Ronda Ostensiva Municipal) e a Polícia Militar nesta quarta-feira (23).

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Em uma das ocorrências, um carro furtado no Jardim Aeroporto foi recuperado cerca de 30 minutos após o proprietário comunicar o crime pelo telefone 153.