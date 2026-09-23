O sistema de monitoramento do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) de São José dos Campos ajudou a recuperar dois veículos furtados e a prender três suspeitos em ocorrências distintas. As ações envolveram a GCM (Guarda Civil Municipal), a Romu (Ronda Ostensiva Municipal) e a Polícia Militar nesta quarta-feira (23).
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Em uma das ocorrências, um carro furtado no Jardim Aeroporto foi recuperado cerca de 30 minutos após o proprietário comunicar o crime pelo telefone 153.
As câmeras do CSI acompanharam o deslocamento do veículo e repassaram as informações em tempo real às equipes da Romu, que localizaram o automóvel no distrito de Eugênio de Melo.
O veículo não tinha seguro nem rastreador. Segundo a GCM, a recuperação foi possível com o monitoramento das câmeras, a comunicação rápida do proprietário e a atuação das equipes. Após encontrar o carro, a vítima foi ao local e agradeceu aos profissionais envolvidos.
Veículo com placas clonadas
Também nesta quarta-feira, o CSI identificou o trajeto de um utilitário furtado em Santana, na região norte de São José dos Campos. O veículo circulava pela rodovia Presidente Dutra, no sentido São Paulo, utilizando placas clonadas.
As informações foram compartilhadas com a GCM e a Polícia Militar. Uma equipe da Romu iniciou o acompanhamento pela rodovia, enquanto policiais militares montaram um cerco mais adiante. A abordagem ocorreu em Guararema, onde o suspeito e o veículo foram encaminhados.
Dois suspeitos são detidos
Em outra ocorrência, registrada na segunda-feira (21), um alerta do CSI levou uma equipe do GTAM (Grupo Tático com Apoio de Motocicletas) a abordar um carro suspeito na avenida Constância da Cunha Paiva, na região leste.
Durante a vistoria, os guardas encontraram dois conjuntos de placas veiculares e um módulo eletrônico utilizado para burlar o sistema de partida de automóveis.
Os dois ocupantes foram encaminhados à Polícia Civil e confessaram participação em furtos de veículos na cidade. Eles permaneceram à disposição da Justiça.
CSI já ajudou a recuperar 906 veículos
Implantado em 2021, o CSI integra câmeras de monitoramento e radares inteligentes para auxiliar as forças de segurança de São José dos Campos. O sistema permite identificar veículos, acompanhar deslocamentos e compartilhar informações em tempo real com as equipes em campo.
De acordo com os dados divulgados pela Prefeitura, desde a implantação do CSI foram recuperados 906 veículos, presos 1.990 suspeitos e capturados 433 procurados pela Justiça. O sistema também auxiliou na apreensão de 68 armas em mais de 4.100 ocorrências.