Bilili afirmou ainda que a atuação de Marcela "vai enterrar o prefeito" Sérgio Victor e que a secretaria estaria "mandando na Prefeitura" de Taubaté. "Me mostra um investimento que veio para Taubaté, está todo mundo correndo por causa dessa menina [Marcela]. Prefeito [Sérgio Victor], eu falo mais uma vez, essa menina vai te afundar, mas você não acredita", disse. "Eu sou empresário, represento muitas empresas, e o conselho que dou é não venham para Taubaté enquanto essa menina [Marcela] estiver lá. Ela vai pôr a faca no seu pescoço, você já comprou a área e não tem mais o que fazer".

Por fim, Bilili afirmou que Marcela estaria fazendo "maracutaia" na avaliação do valor do metro quadrado de áreas que a Prefeitura tenta vender. "Ela [Marcela] botou uma área para vender, maracutaia, a R$ 43 o metro [quadrado], no Parque Industrial do Una, com asfalto e esgoto. E botou outra no Piracangaguá, sem nada, a R$ 350 [o metro quadrado]. É maracutaia. Se sair essa área até amanha, a R$ 43, vou eu denunciar para o Ministério Público", disse. "Para de maracutaia, Marcela, porque nós vamos pegar você". O leilão seria finalizado no dia seguinte, mas acabou suspenso pela Prefeitura no mesmo dia da fala de Bilili, e até agora não foi retomado.

Sentença diz que crítica foi feita à gestora, e não à cidadã

Na sentença, a juíza afirmou que a Constituição Federal assegura "a inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município". Na decisão, a magistrada ressaltou que a fala foi feita na tribuna da Câmara e que "o discurso versou sobre o desempenho do departamento de planejamento do município, a comparação dos empregos gerados com os de municípios vizinhos, a atração de investimentos e de empresas, a demora na expedição de certidão a empresário, a relação da pasta com o setor produtivo, a substituição de secretários e a composição do secretariado".