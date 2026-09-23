O candidato ao Senado por São Paulo pelo PSTU, Weller Gonçalves, defendeu o afastamento e a investigação dos ministros do STF (Supremo Tribunal Federal.

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Em entrevista ao OVALE, o sindicalista afirmou que a Corte não deveria ter “ministros de estimação” e criticou a atuação do tribunal em meio às disputas políticas que envolvem diferentes grupos do Congresso e do governo.