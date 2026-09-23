O candidato ao Senado por São Paulo pelo PSTU, Weller Gonçalves, defendeu o afastamento e a investigação dos ministros do STF (Supremo Tribunal Federal.
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Em entrevista ao OVALE, o sindicalista afirmou que a Corte não deveria ter “ministros de estimação” e criticou a atuação do tribunal em meio às disputas políticas que envolvem diferentes grupos do Congresso e do governo.
Weller também fez críticas ao ministro Alexandre de Moraes, embora tenha reconhecido a atuação dele em processos relacionados à tentativa de golpe de Estado.
“Nós não temos ministros de estimação, porque, fruto da polarização, há aqueles que defendem o Xandão e aqueles que defendem o Mendonça. Na nossa opinião, todos eles devem ser afastados e investigados imediatamente.”
Para Weller, o atual modelo de escolha dos ministros do STF, indicados pelo presidente da República, contribui para a disputa política em torno da Corte.
O candidato defendeu uma mudança no sistema, com ministros eleitos pela população, mandato revogável e remuneração equivalente à de um operário qualificado ou professor de carreira. Segundo ele, a população deveria ter mecanismos para substituir um ministro caso considere que ele tenha cometido irregularidades.