23 de setembro de 2026
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'Pintura é sentimento', diz artista visual Pàulla Scàvazzini

Por Xandu Alves | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Artista visual Pàulla Scàvazzini na redação de OVALE
Artista visual Pàulla Scàvazzini na redação de OVALE

A artista visual Pàulla Scàvazzini, de São José dos Campos, afirma que a pintura vai muito além da preferência por uma cor ou estilo. “A pintura é sentimento, é gesto, é cor, é escala, é o que aquilo te remete, é energia”, disse em entrevista ao OVALE Cast Vale Viver.

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Segundo Pàulla, a experiência recente em Nova York mostrou uma maior abertura e conhecimento do público para a arte abstrata. Para ela, a tradição do abstracionismo nos Estados Unidos contribui para que as pessoas tenham mais referências e consigam “entrar” na obra para além da avaliação superficial de gostar ou não gostar.

A artista também destaca uma característica que considera marcante na produção brasileira. “No geral, o nosso trabalho de arte é mais quente, seja pela cor ou seja pelos assuntos”, afirmou. Para Pàulla, o “borogodó” brasileiro também se manifesta nas obras e ajuda a dar identidade à produção artística do país.

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