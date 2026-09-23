A artista visual Pàulla Scàvazzini, de São José dos Campos, afirma que a pintura vai muito além da preferência por uma cor ou estilo. “A pintura é sentimento, é gesto, é cor, é escala, é o que aquilo te remete, é energia”, disse em entrevista ao OVALE Cast Vale Viver.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo Pàulla, a experiência recente em Nova York mostrou uma maior abertura e conhecimento do público para a arte abstrata. Para ela, a tradição do abstracionismo nos Estados Unidos contribui para que as pessoas tenham mais referências e consigam “entrar” na obra para além da avaliação superficial de gostar ou não gostar.