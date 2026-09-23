23 de setembro de 2026
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Desaparecida há 15 dias, Micheli é encontrada com vida em Ubatuba

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Micheli de Freitas Silva foi encontrada pela família
Micheli de Freitas Silva foi encontrada pela família

Micheli de Freitas Silva, de 38 anos, que estava desaparecida há 15 dias, foi encontrada com vida pela família nesta quarta-feira (23). Segundo a irmã, Micheli estava desorientada no momento do reencontro, mas passa bem.

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“Acabei de encontrar minha irmã. Achamos ela desorientada, mas agora está bem”, informou a irmã. A família, no entanto, não quis divulgar mais detalhes sobre as circunstâncias da localização.

Micheli estava em Ubatuba quando desapareceu, após uma discussão com o companheiro. A família foi comunicada sobre o desaparecimento cerca de uma semana depois e, desde então, vinha realizando buscas e pedindo informações que pudessem ajudar a localizar a mulher.

Com o reencontro, a família encerra as buscas por informações sobre o paradeiro de Micheli. As circunstâncias do desaparecimento não foram detalhadas pelos familiares.

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