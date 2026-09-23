Micheli de Freitas Silva, de 38 anos, que estava desaparecida há 15 dias, foi encontrada com vida pela família nesta quarta-feira (23). Segundo a irmã, Micheli estava desorientada no momento do reencontro, mas passa bem.
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“Acabei de encontrar minha irmã. Achamos ela desorientada, mas agora está bem”, informou a irmã. A família, no entanto, não quis divulgar mais detalhes sobre as circunstâncias da localização.
Micheli estava em Ubatuba quando desapareceu, após uma discussão com o companheiro. A família foi comunicada sobre o desaparecimento cerca de uma semana depois e, desde então, vinha realizando buscas e pedindo informações que pudessem ajudar a localizar a mulher.
Com o reencontro, a família encerra as buscas por informações sobre o paradeiro de Micheli. As circunstâncias do desaparecimento não foram detalhadas pelos familiares.