Micheli de Freitas Silva, de 38 anos, que estava desaparecida há 15 dias, foi encontrada com vida pela família nesta quarta-feira (23). Segundo a irmã, Micheli estava desorientada no momento do reencontro, mas passa bem.

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“Acabei de encontrar minha irmã. Achamos ela desorientada, mas agora está bem”, informou a irmã. A família, no entanto, não quis divulgar mais detalhes sobre as circunstâncias da localização.