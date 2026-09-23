23 de setembro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
EDUCAÇÃO

Além da fluência: o que o ensino bilíngue pode desenvolver

Por Marcelo Segreto Córdoba | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
CEO da Maple Bear São José dos Campos
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Marcelo Segreto Córdoba, CEO da Maple Bear São José dos Campos
Marcelo Segreto Córdoba, CEO da Maple Bear São José dos Campos

Quando pensamos em uma escola bilíngue, é comum que a primeira imagem seja a de uma criança capaz de conversar em dois idiomas. A fluência, de fato, é uma parte importante desse processo, mas está longe de ser o único resultado de uma educação em que duas línguas fazem parte da rotina.

O principal diferencial está justamente na forma como o segundo idioma deixa de ser apenas uma disciplina e passa a fazer parte das experiências de aprendizagem. A criança pode aprender matemática, ciências, artes, literatura ou desenvolver um projeto utilizando diferentes recursos linguísticos. Em vez de estudar uma língua apenas para saber falar sobre ela, passa a utilizá-la para descobrir, criar, argumentar e interagir.

Essa perspectiva ganha ainda mais relevância em um mundo no qual o contato entre diferentes idiomas e culturas se tornou cada vez mais presente. A UNESCO destaca, em sua orientação global sobre educação multilíngue publicada em 2025, que o multilinguismo deve ser compreendido como um elemento importante para sistemas educacionais mais inclusivos e eficazes. A organização estima que existam cerca de 7 mil línguas em uso no mundo e aponta que 40% das pessoas globalmente não têm acesso à educação em uma língua que compreendem fluentemente.

No contexto de uma escola bilíngue, isso ajuda a explicar por que aprender dois idiomas não deveria ser reduzido à memorização de palavras ou regras gramaticais.

O contato frequente com diferentes formas de comunicação amplia as situações nas quais o estudante precisa compreender uma mensagem, escolher como responder e adaptar sua linguagem ao contexto.

Por isso, quando uma família avalia uma escola bilíngue, acredito que a pergunta mais importante não deveria ser apenas quantas palavras em inglês a criança aprenderá ou em quanto tempo conseguirá conversar.

É preciso observar como o idioma está inserido na proposta pedagógica.

O segundo idioma aparece somente em momentos específicos ou está integrado às experiências escolares? Os alunos utilizam a língua para resolver problemas, criar projetos e interagir? Existe espaço para perguntas, descobertas e produção própria? A cultura é trabalhada de maneira significativa? Os professores conseguem transformar o idioma em uma ferramenta de aprendizagem?

Essas questões ajudam a diferenciar uma proposta verdadeiramente bilíngue de uma rotina que apenas amplia a quantidade de aulas de língua estrangeira.

Afinal, fluência é importante, mas não é o ponto final.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários