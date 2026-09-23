Quando pensamos em uma escola bilíngue, é comum que a primeira imagem seja a de uma criança capaz de conversar em dois idiomas. A fluência, de fato, é uma parte importante desse processo, mas está longe de ser o único resultado de uma educação em que duas línguas fazem parte da rotina.

O principal diferencial está justamente na forma como o segundo idioma deixa de ser apenas uma disciplina e passa a fazer parte das experiências de aprendizagem. A criança pode aprender matemática, ciências, artes, literatura ou desenvolver um projeto utilizando diferentes recursos linguísticos. Em vez de estudar uma língua apenas para saber falar sobre ela, passa a utilizá-la para descobrir, criar, argumentar e interagir.

Essa perspectiva ganha ainda mais relevância em um mundo no qual o contato entre diferentes idiomas e culturas se tornou cada vez mais presente. A UNESCO destaca, em sua orientação global sobre educação multilíngue publicada em 2025, que o multilinguismo deve ser compreendido como um elemento importante para sistemas educacionais mais inclusivos e eficazes. A organização estima que existam cerca de 7 mil línguas em uso no mundo e aponta que 40% das pessoas globalmente não têm acesso à educação em uma língua que compreendem fluentemente.