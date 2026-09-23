Quando pensamos em uma escola bilíngue, é comum que a primeira imagem seja a de uma criança capaz de conversar em dois idiomas. A fluência, de fato, é uma parte importante desse processo, mas está longe de ser o único resultado de uma educação em que duas línguas fazem parte da rotina.
O principal diferencial está justamente na forma como o segundo idioma deixa de ser apenas uma disciplina e passa a fazer parte das experiências de aprendizagem. A criança pode aprender matemática, ciências, artes, literatura ou desenvolver um projeto utilizando diferentes recursos linguísticos. Em vez de estudar uma língua apenas para saber falar sobre ela, passa a utilizá-la para descobrir, criar, argumentar e interagir.
Essa perspectiva ganha ainda mais relevância em um mundo no qual o contato entre diferentes idiomas e culturas se tornou cada vez mais presente. A UNESCO destaca, em sua orientação global sobre educação multilíngue publicada em 2025, que o multilinguismo deve ser compreendido como um elemento importante para sistemas educacionais mais inclusivos e eficazes. A organização estima que existam cerca de 7 mil línguas em uso no mundo e aponta que 40% das pessoas globalmente não têm acesso à educação em uma língua que compreendem fluentemente.
No contexto de uma escola bilíngue, isso ajuda a explicar por que aprender dois idiomas não deveria ser reduzido à memorização de palavras ou regras gramaticais.
O contato frequente com diferentes formas de comunicação amplia as situações nas quais o estudante precisa compreender uma mensagem, escolher como responder e adaptar sua linguagem ao contexto.
Por isso, quando uma família avalia uma escola bilíngue, acredito que a pergunta mais importante não deveria ser apenas quantas palavras em inglês a criança aprenderá ou em quanto tempo conseguirá conversar.
É preciso observar como o idioma está inserido na proposta pedagógica.
O segundo idioma aparece somente em momentos específicos ou está integrado às experiências escolares? Os alunos utilizam a língua para resolver problemas, criar projetos e interagir? Existe espaço para perguntas, descobertas e produção própria? A cultura é trabalhada de maneira significativa? Os professores conseguem transformar o idioma em uma ferramenta de aprendizagem?
Essas questões ajudam a diferenciar uma proposta verdadeiramente bilíngue de uma rotina que apenas amplia a quantidade de aulas de língua estrangeira.
Afinal, fluência é importante, mas não é o ponto final.