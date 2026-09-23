Vídeos de câmeras de segurança flagraram o momento em que um homem de 34 anos é morto a tiros em Pindamonhangaba, na noite de terça-feira (22). O crime foi registrado na região da rua Maria Augusta da Silva Pouza, no distrito de Moreira César, por volta das 22h20.

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Identificado como Ronel Oliveira dos Santos, o homem foi agredido dentro de um veículo, conseguiu escapar e acabou perseguido e atingido por disparos de arma de fogo. Um homem de 18 anos foi preso e um adolescente de 17 anos foi apreendido após o crime.