Um homem de 18 anos foi preso e um adolescente de 17 anos foi apreendido após a morte de Ronel Oliveira dos Santos, de 34 anos, na noite de terça-feira (22), em Moreira César, distrito de Pindamonhangaba. A vítima foi agredida dentro de um veículo, conseguiu escapar e acabou perseguida e atingida por disparos de arma de fogo.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo o boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 22h19, na região da rua Maria Augusta da Silva Pouza. Ronel foi socorrido por moradores e levado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Moreira César, mas não resistiu aos ferimentos. O prontuário médico aponta aproximadamente quatro ferimentos compatíveis com tiros nas regiões da cabeça, tórax e abdômen.
De acordo com os relatos registrados pela Polícia Civil, Ronel teria sido chamado por uma mulher conhecida como “Loira” ou “Brenda” para conversar sobre um suposto episódio envolvendo uma criança. Ao entrar no carro, ele teria começado a ser agredido.
A vítima conseguiu sair do veículo e fugiu a pé. Um vídeo anexado à investigação mostra a perseguição e os disparos. Segundo a autoridade policial, as imagens indicam que Ronel era perseguido enquanto alguém atirava. O material, porém, ainda será analisado pela perícia e não é tratado como prova definitiva da autoria dos disparos.
Versões sobre os tiros
A autoria dos disparos ainda é investigada. O boletim de ocorrência apresenta versões diferentes sobre quem teria atirado contra Ronel.
Em um dos relatos, os tiros teriam sido efetuados pelo homem que dirigia o veículo e que perseguiu a vítima depois que ela conseguiu escapar. Em outro trecho do registro, a Polícia Militar informa que o suspeito preso teria admitido aos policiais ser o autor dos disparos.
Diante das versões divergentes, a Polícia Civil determinou novas diligências para esclarecer quem estava armado, quem forneceu a arma, quem perseguiu a vítima e qual foi a participação individual de cada envolvido.
Suspeitos são detidos
Após o crime, policiais militares localizaram dois suspeitos durante patrulhamento. Segundo o registro policial, eles foram vistos saindo de um veículo e tentaram fugir.
Um dos abordados, de 18 anos, informou que estava com uma arma de fogo. Os policiais apreenderam o armamento e 54 munições aparentemente intactas. Equipes da Força Tática também participaram das diligências.
O homem foi preso em flagrante por suspeita de homicídio em concurso de pessoas. A Polícia Civil pediu à Justiça a conversão da prisão em flagrante em preventiva.
O adolescente de 17 anos foi apreendido por ato infracional análogo ao homicídio. A autoridade policial também representou pela internação provisória.
As medidas adotadas nesta fase da investigação não representam condenação. A Polícia Civil ainda trabalha para individualizar a responsabilidade de cada suspeito.
Mulher é investigada
Os depoimentos registrados no caso mencionam pelo menos duas mulheres que podem ter relação com a ocorrência. Uma delas, conhecida como “Loira” ou “Brenda”, teria atraído Ronel para o veículo e participado do início das agressões.
Outra mulher, descrita nos relatos como “Gorda”, de cabelos pretos, foi apontada como possível proprietária do carro utilizado na ocorrência.
A Polícia Civil determinou a identificação e a localização das duas para que prestem depoimento. A autoridade policial ressaltou que a simples presença de uma pessoa dentro do veículo não é suficiente para estabelecer participação no homicídio.
Arma e carro passam por perícia
A arma de fogo, as 54 munições e o veículo relacionado ao caso foram apreendidos. O armamento será submetido a perícia para verificar calibre, funcionamento, numeração e classificação.
O carro também passará por exames periciais. A análise poderá ajudar na identificação de possíveis vestígios das agressões e no esclarecimento da dinâmica do crime.
A Polícia Civil continua investigando o caso para esclarecer as circunstâncias da morte de Ronel Oliveira dos Santos e definir a participação de cada pessoa envolvida.