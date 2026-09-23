Um homem de 18 anos foi preso e um adolescente de 17 anos foi apreendido após a morte de Ronel Oliveira dos Santos, de 34 anos, na noite de terça-feira (22), em Moreira César, distrito de Pindamonhangaba. A vítima foi agredida dentro de um veículo, conseguiu escapar e acabou perseguida e atingida por disparos de arma de fogo.

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Segundo o boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 22h19, na região da rua Maria Augusta da Silva Pouza. Ronel foi socorrido por moradores e levado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Moreira César, mas não resistiu aos ferimentos. O prontuário médico aponta aproximadamente quatro ferimentos compatíveis com tiros nas regiões da cabeça, tórax e abdômen.