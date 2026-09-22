São José dos Campos deve enfrentar uma quarta-feira (23) de frio, chuva e temperaturas baixas para o início da primavera. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um aviso de declínio de temperatura, com previsão de queda entre 3°C e 5°C.

O alerta, classificado como perigo potencial, começa às 9h desta quarta-feira e segue até as 9h de quinta-feira (24). Segundo o instituto, há leve risco à saúde em razão da mudança de temperatura.

Para São José dos Campos, a previsão indica mínima de 11°C e máxima de apenas 17°C nesta quarta-feira. O dia deverá permanecer com muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva durante os três períodos. Pela manhã, há previsão também de trovoadas isoladas.