Dois homens armados invadiram uma confraternização em uma residência, renderam as pessoas que estavam no local e roubaram um Chevrolet Onix na noite desta segunda-feira (21). Durante a fuga, os criminosos também levaram o proprietário da casa, um pastor de 48 anos.
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Em Cuiabá (MT), o crime aconteceu no bairro Jardim Mariana. Segundo o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, o pastor participava da confraternização quando os dois homens entraram na residência armados e anunciaram o assalto.
Os criminosos renderam os presentes e, na sequência, pegaram o Chevrolet Onix que estava no imóvel. O pastor, proprietário da residência e do veículo, também foi levado durante a fuga.
Carro bate durante fuga
Os assaltantes seguiram pela rodovia no sentido de Chapada dos Guimarães. Durante o trajeto, o motorista perdeu o controle do veículo e bateu.
Após o acidente, os dois criminosos abandonaram o carro e fugiram a pé em uma direção. O pastor conseguiu deixar o local e seguiu por outro caminho.
A Polícia Militar foi acionada e esteve no local do acidente. Os policiais providenciaram a retirada do veículo com auxílio de um guincho.
O Chevrolet Onix foi encaminhado à Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos Automotores, onde foram adotadas as providências relacionadas à ocorrência. A Polícia Civil investiga o caso para identificar os responsáveis pelo roubo.