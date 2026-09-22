Dois homens armados invadiram uma confraternização em uma residência, renderam as pessoas que estavam no local e roubaram um Chevrolet Onix na noite desta segunda-feira (21). Durante a fuga, os criminosos também levaram o proprietário da casa, um pastor de 48 anos.

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Em Cuiabá (MT), o crime aconteceu no bairro Jardim Mariana. Segundo o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, o pastor participava da confraternização quando os dois homens entraram na residência armados e anunciaram o assalto.