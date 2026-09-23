A Polícia Militar prendeu um jovem de 21 anos suspeito de tráfico de drogas na noite deste domingo (20), após localizar o rapaz escondido atrás de uma máquina de lavar roupas. A ocorrência aconteceu durante uma ação contra a venda de entorpecentes.

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Em Nova Mutum (MT), os policiais foram até uma kitnet na Rua das Calêndulas, no bairro Lírios do Campo, após receberem informações de que o imóvel seria utilizado para a comercialização de drogas. Segundo a ocorrência, moradores relataram forte odor de entorpecentes e movimentação frequente de pessoas no local.