A Polícia Militar prendeu um jovem de 21 anos suspeito de tráfico de drogas na noite deste domingo (20), após localizar o rapaz escondido atrás de uma máquina de lavar roupas. A ocorrência aconteceu durante uma ação contra a venda de entorpecentes.
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Em Nova Mutum (MT), os policiais foram até uma kitnet na Rua das Calêndulas, no bairro Lírios do Campo, após receberem informações de que o imóvel seria utilizado para a comercialização de drogas. Segundo a ocorrência, moradores relataram forte odor de entorpecentes e movimentação frequente de pessoas no local.
A equipe da Cavalaria também recebeu informações de que o suspeito estaria vendendo drogas e recebendo pagamentos por Pix. Quando os policiais chamaram pelo morador, as luzes da residência foram apagadas e foram ouvidos barulhos nos fundos do terreno.
Outro morador relatou aos policiais que dois ou mais homens teriam pulado o muro e entrado no quintal de sua residência.
Suspeito estava escondido
Com autorização do proprietário, os policiais entraram na kitnet e encontraram o jovem escondido atrás de uma máquina de lavar. Próximo a ele havia uma sacola com 15 porções de uma substância identificada inicialmente como maconha.
Outras duas porções foram encontradas dentro do imóvel, totalizando 17 porções de maconha apreendidas.
Durante a ação, a polícia também apreendeu R$ 330 em dinheiro, um iPhone com a tela danificada e um relógio.
Segundo o boletim de ocorrência, um segundo suspeito conseguiu fugir do local levando outras porções de entorpecentes e aparelhos celulares.
Jovem teria resistido à prisão
Ainda conforme o registro policial, o jovem preso teria apresentado resistência durante a abordagem e precisou ser algemado.
O boletim também registra que o suspeito apresentava escoriações no tórax, braços e rosto. Segundo a Polícia Militar, os ferimentos seriam decorrentes de quedas e do contato com muros durante a tentativa de fuga.
O jovem e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.
A ocorrência foi registrada por suspeitas de tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa, resistência e desobediência. A eventual responsabilização do suspeito pelos crimes será definida no decorrer da investigação e do processo judicial.