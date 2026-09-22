O São José teve o maior público e a maior renda das quartas de final da Copa Paulista 2026. A vitória por 3 a 0 sobre o Comercial, no último sábado (19), levou 3.685 torcedores ao Martins Pereira e gerou uma renda de R$ 68.390.
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Em São José dos Campos, o estádio recebeu o maior movimento entre os oito jogos da fase de quartas de final. O público da partida da Águia foi 48% superior ao segundo maior registro, justamente no duelo entre Juventus e União São João, que teve 2.488 torcedores.
A renda do jogo do São José também ficou na liderança. Os R$ 68.390 arrecadados superaram os R$ 62.070 registrados em Juventus x União São João, disputado em Araras.
São José ficou à frente nos dois rankings
Os números mostram a diferença do jogo da Águia em relação aos demais confrontos das quartas. Além dos 3.685 torcedores no Martins Pereira, a partida entre Comercial e São José, na ida, teve 2.033 pessoas em Ribeirão Preto.
Veja os públicos e as rendas dos oito jogos das quartas de final:
São José x Comercial: 3.685 torcedores — R$ 68.390
Juventus x União São João: 2.488 — R$ 62.070
Comercial x São José: 2.033 — R$ 31.280
Primavera x Noroeste: 1.433 — R$ 26.680
Noroeste x Primavera: 1.104 — R$ 26.785
Linense x Grêmio Prudente: 1.424 — R$ 23.005
Grêmio Prudente x Linense: 900 — R$ 17.550
União São João x Juventus: 484 — R$ 9.470
Somados, os oito jogos registraram 13.551 torcedores e R$ 265.230 de renda. Sozinho, o confronto entre São José e Comercial no Martins Pereira respondeu por cerca de 27% de todo o público e 26% da renda da fase.
Torcida fez diferença no Martins Pereira
O público de 3.685 torcedores aconteceu justamente na partida que confirmou o São José na semifinal. Depois do empate por 0 a 0 no jogo de ida, em Ribeirão Preto, a Águia venceu por 3 a 0 diante de sua torcida e avançou no mata-mata.
Wesley abriu o placar aos sete minutos do primeiro tempo. Na etapa final, Neto Oliveira ampliou aos 21 minutos, e Natan Masiero marcou o terceiro aos 41. Com o resultado, o São José garantiu presença entre os quatro melhores da Copa Paulista.
A partida também confirmou uma tendência da campanha joseense na competição: a equipe terminou a primeira fase com a melhor campanha do Grupo 4 e teve a segunda melhor campanha geral, atrás apenas do Linense.
Agora, o São José encara o Noroeste na semifinal da Copa Paulista. O primeiro jogo será domingo (27), às 10h, em Bauru, enquanto a volta será no outro sábado (3), no Martins Pereira, às 19h. O campeão da competição terá direito de escolher entre uma vaga na Copa do Brasil ou na Série D do Campeonato Brasileiro de 2027, enquanto o vice ficará com a vaga restante.