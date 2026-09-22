O São José teve o maior público e a maior renda das quartas de final da Copa Paulista 2026. A vitória por 3 a 0 sobre o Comercial, no último sábado (19), levou 3.685 torcedores ao Martins Pereira e gerou uma renda de R$ 68.390.

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Em São José dos Campos, o estádio recebeu o maior movimento entre os oito jogos da fase de quartas de final. O público da partida da Águia foi 48% superior ao segundo maior registro, justamente no duelo entre Juventus e União São João, que teve 2.488 torcedores.