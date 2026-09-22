Treze postos de combustíveis da região do Vale do Paraíba tiveram a inscrição estadual cassada nesta terça-feira (22) durante mais uma etapa da operação Bomba Lacrada, realizada pela Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo (Sefaz-SP), com apoio da Polícia Civil.

A ação atingiu estabelecimentos localizados em Cunha, Lorena, Pindamonhangaba, São José dos Campos, Taubaté e Ubatuba. Além da cassação da inscrição estadual, a operação prevê a lacração das bombas de abastecimento para impedir a continuidade da venda irregular de combustíveis.

Segundo a Sefaz-SP, todos os postos fiscalizados já haviam perdido a autorização de funcionamento concedida pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Mesmo sem a autorização regulatória, os estabelecimentos continuavam operando.