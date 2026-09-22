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ACIDENTE

Agora: motociclista sofre acidente na Avenida Bacabal, em SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Motociclista sofreu acidente
Motociclista sofreu acidente

Um acidente envolvendo um motociclista foi registrado na noite desta terça-feira (22), em São José dos Campos.

A ocorrência aconteceu no início da Avenida Bacabal, no cruzamento com a Rua Koichi Matsumara, no Jardim América.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a dinâmica do acidente nem sobre a participação de outros veículos.

Chovia no momento da ocorrência, condição que pode ter contribuído para deixar a pista mais escorregadia, mas ainda não há confirmação sobre as causas.

Populares que estavam próximos prestaram os primeiros atendimentos à vítima enquanto o socorro era acionado.

Não há, até agora, informações oficiais sobre o estado de saúde do motociclista. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.

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