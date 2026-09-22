Um acidente envolvendo um motociclista foi registrado na noite desta terça-feira (22), em São José dos Campos.

A ocorrência aconteceu no início da Avenida Bacabal, no cruzamento com a Rua Koichi Matsumara, no Jardim América.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a dinâmica do acidente nem sobre a participação de outros veículos.