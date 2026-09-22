A filha mais velha do cantor Rick, Mônica Nascimento, publicou nesta terça-feira (22) uma mensagem de despedida ao pai nas redes sociais. Em um texto marcado por lembranças de afeto, ela afirmou estar enfrentando dificuldades para lidar com a perda repentina do artista.

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Em São Paulo, Mônica mantém um perfil privado no Instagram e costuma preservar a vida pessoal. Filha de Rick com Geralda Helena, ela informou que não pretende responder mensagens ou atender ligações neste momento e que prefere viver o período de luto pela morte do pai de maneira reservada.