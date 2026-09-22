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LUTO

Filha de Rick se despede do pai: 'Está doendo tanto'

Por Da Redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Mônica Nascimento e o pai, o cantor Rick
Mônica Nascimento e o pai, o cantor Rick

filha mais velha do cantor Rick, Mônica Nascimento, publicou nesta terça-feira (22) uma mensagem de despedida ao pai nas redes sociais. Em um texto marcado por lembranças de afeto, ela afirmou estar enfrentando dificuldades para lidar com a perda repentina do artista.

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Em São Paulo, Mônica mantém um perfil privado no Instagram e costuma preservar a vida pessoal. Filha de Rick com Geralda Helena, ela informou que não pretende responder mensagens ou atender ligações neste momento e que prefere viver o período de luto pela morte do pai de maneira reservada.

Na publicação, Mônica descreveu a relação com Rick como um “encontro de almas” e relembrou frases que o cantor costumava dizer quando ela enfrentava momentos difíceis.

“Hoje me despeço de uma das partes mais lindas da minha vida! Sempre disse que a nossa relação era encontro de almas de outras vidas e, hoje, de repente, recebi a notícia de que o senhor se foi”, escreveu.

Na sequência, a filha do cantor falou sobre a intensidade da dor provocada pela perda e recordou uma demonstração de carinho do pai.

“Pai, está doendo tanto, tanto, que tenho certeza de que o senhor, de onde estiver, deve estar fazendo de tudo para que essa dor passe, porque, sempre que eu ficava mal, o senhor dizia: ‘O pai daria a vida para você não sentir isso’”, afirmou Mônica.

A mensagem foi publicada em meio às manifestações de familiares, amigos e fãs após a morte de Rick, que formava a dupla Rick & Renner.

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