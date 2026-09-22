Um passageiro que viajou no mesmo ônibus que caiu em uma ribanceira de 15 metros em Cruzeiro no domingo (20), matando seis pessoas, relatou nas redes sociais que o veículo já apresentava goteiras internas e problemas mecânicos em uma viagem realizada dias antes, entre Candeias (MG) e Aparecida.
A OVALE, a testemunha afirmou que o veículo havia sido utilizado poucos dias antes em uma viagem entre Minas Gerais e Aparecida. “Viajamos nesse ônibus no último final de semana, dia 11 de setembro, de Candeias (MG) a Aparecida”, relatou.
Ele afirmou que, durante aquela viagem, já teria percebido problemas no veículo. Segundo ele, havia inclusive goteira no interior do ônibus. “Esse ônibus tinha até goteira dentro. Tivemos um livramento”, escreveu.
Em outra mensagem, o passageiro foi além e relatou uma possível dificuldade mecânica antes mesmo da saída da excursão da qual participou. “Esse mesmo ônibus já estava com problema na saída. Ele queria ligar, a marcha não estava engatando. Viajamos nele uma semana antes”, afirmou.
O relato não representa, até o momento, uma conclusão oficial sobre as condições mecânicas do ônibus que sofreu o acidente. As circunstâncias e eventuais falhas no veículo deverão ser esclarecidas por meio de perícia e das investigações.
O ônibus que caiu em uma ribanceira na rodovia Doutor Avelino Júnior (SP-052), em Cruzeiro, neste domingo (20), não tinha autorização da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) para realizar o transporte interestadual de passageiros.
Ônibus teria apresentado problema horas antes da viagem
Outras informações surgidas após a tragédia também apontam para uma possível ocorrência mecânica antes do embarque dos romeiros.
Imagens de câmeras de segurança mostram o ônibus parado durante várias horas em uma rua de Lavras (MG), cidade onde fica a agência responsável pela excursão. O veículo teria chegado ao local por volta das 11h de sábado (19) e deixado a região somente no fim da tarde.
Moradores relataram que o ônibus não conseguiu subir uma rua e teria recebido auxílio no local. As imagens também mostram movimentação próxima ao veículo e marcas de óleo na via, embora não esteja confirmado se o material saiu do ônibus.
A excursão deveria partir do distrito do Rosário, em Itumirim (MG), por volta das 19h, mas passageiros relataram que o ônibus chegou somente por volta das 22h.
Tragédia deixou seis mortos
O veículo transportava 48 passageiros com destino a Aparecida quando, na região de Cruzeiro, saiu da pista e caiu em uma ribanceira de aproximadamente 15 metros.
O acidente deixou seis pessoas mortas e dezenas de feridos.
O motorista, Lammounier Domingos Botelho Naves, de 38 anos, também ficou ferido e foi preso em flagrante após o acidente. Posteriormente, recebeu liberdade provisória durante audiência de custódia.
Em depoimento à Polícia Civil, ele afirmou que a viagem transcorria normalmente até o início da descida da serra. Segundo seu relato, a segunda marcha não teria engatado e, ao tentar utilizar o freio, o pedal teria afundado.
Agora, a investigação deverá confrontar os depoimentos, imagens, perícias e as condições mecânicas do ônibus para determinar o que provocou o acidente e se os problemas relatados anteriormente têm alguma relação com a tragédia.