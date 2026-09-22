Um passageiro que viajou no mesmo ônibus que caiu em uma ribanceira de 15 metros em Cruzeiro no domingo (20), matando seis pessoas, relatou nas redes sociais que o veículo já apresentava goteiras internas e problemas mecânicos em uma viagem realizada dias antes, entre Candeias (MG) e Aparecida.

A OVALE, a testemunha afirmou que o veículo havia sido utilizado poucos dias antes em uma viagem entre Minas Gerais e Aparecida. “Viajamos nesse ônibus no último final de semana, dia 11 de setembro, de Candeias (MG) a Aparecida”, relatou.

Ele afirmou que, durante aquela viagem, já teria percebido problemas no veículo. Segundo ele, havia inclusive goteira no interior do ônibus. “Esse ônibus tinha até goteira dentro. Tivemos um livramento”, escreveu.