Lilian Renata Philadelpho dos Santos, 60 anos, morreu em Jacareí nesta última sexta-feira (18). Ela foi sepultada na tarde de sábado (19), no Cemitério Jardim da Paz no Parque Santo Antonio.
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E a partida precoce de Lilian deixou amigos e parentes tristes. Nas redes sociais, foram muitas as homenagens a uma pessoa que sempre foi alegre e de bem com a vida.
A filha Amanda Philadelpho fez um depoimento emocionante. "O grande amor da minha vida, minha melhor amiga, a melhor mãe do mundo. Agradeço imensamente a Deus por ter tido a honra de ter sido filha dessa mulher tão maravilhosa, generosa e bondosa. Te amo pra sempre mãe, obrigada por tudo", disse.
Ilza Maria Da Silva também lamentou muito. "Meus sentimentos à família. Foi minha vizinha por muitos anos sempre educada bondosa não tenho que reclamar pessoa maravilhosa. Jesus conforte a todos", escreveu.