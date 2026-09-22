Um homem de 36 anos invadiu uma casa, esfaqueou a namorada e matou a sogra na manhã desta terça-feira (22), durante uma ocorrência de violência doméstica. Segundo a Polícia Civil, a mulher de 71 anos tentou proteger a filha durante o ataque.

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O crime aconteceu na Vila Império, região de Americanópolis, na zona sul de São Paulo, em um imóvel da Rua Dom João Soares Coelho. A Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência.