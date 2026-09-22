Um homem de 36 anos invadiu uma casa, esfaqueou a namorada e matou a sogra na manhã desta terça-feira (22), durante uma ocorrência de violência doméstica. Segundo a Polícia Civil, a mulher de 71 anos tentou proteger a filha durante o ataque.
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O crime aconteceu na Vila Império, região de Americanópolis, na zona sul de São Paulo, em um imóvel da Rua Dom João Soares Coelho. A Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência.
Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram vestígios de sangue na área externa da residência. Testemunhas relataram que havia três pessoas feridas dentro do imóvel.
A primeira vítima localizada foi uma mulher de 42 anos. Ela apresentava ferimentos na cabeça, mas estava consciente. A vítima foi socorrida e encaminhada a um hospital.
Dentro da casa, os policiais encontraram o corpo de Maria José dos Santos Lima, de 71 anos. Conforme as informações repassadas à polícia, ela foi morta ao tentar proteger a filha durante a discussão com o namorado.
Suspeito tentou tirar a própria vida
Após atacar a namorada e matar a sogra, William Lacerda Borges também tentou tirar a própria vida. Ele foi socorrido e levado a um hospital, onde permanece internado sob escolta policial.
O estado de saúde do suspeito não foi divulgado. Segundo a polícia, Borges possui antecedentes criminais.
O caso é investigado e foi registrado no 98º DP (Distrito Policial), no Jardim Miriam.