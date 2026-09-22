Requerimentos
Aproveitando o fato de ter maioria na Câmara de São José dos Campos, a base aliada ao governo Anderson Farias (PSD) conseguiu rejeitar nessa terça-feira (22) um total de sete requerimentos da oposição que cobravam informações da Prefeitura.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Base aliada
Atualmente, a base aliada é composta por 14 vereadores: Anderson Senna (PL), Claudio Apolinário (PSD), Fabião Zagueiro (PSD), Gilson Campos (PRD), Lino Bispo (PL), Marcão da Academia (PSD), Marcelo Garcia (PRD), Milton Vieira Filho (Republicanos), Rafael Pascucci (PSD), Renato Santiago (União), Rogério da Acasem (PP), Sidney Campos (PSDB), Zé Luis (PSD) e Roberto do Eleven (PSD). Eleven, que é o presidente da Câmara, vota apenas em caso de empate. Apolinário e Senna não estavam na sessão, e Milton se licenciou do mandato.
Oposição
Já a oposição é composta por sete vereadores: Amélia Naomi (PT), Carlos Abranches (Cidadania), Fernando Petiti (PSDB), Juliana Fraga (PT), Roberto Chagas (PL), Sérgio Camargo (PL) e Thomaz Henrique (PL). Thomaz se licenciou do mandato.
Reumatologista
No primeiro requerimento, Juliana pedia "informações sobre o agendamento de consulta com reumatologista" um paciente.
Ressonância
No segundo requerimento, Juliana pedia "informações sobre o agendamento do exame de ressonância magnética" para outro paciente, "que aguarda desde 17 de maio de 2025".
Consultas
No terceiro requerimento, Sérgio pedia informações sobre o credenciamento "destinado à realização de consultas médicas especializadas aos usuários do Sistema Único de Saúde".
Cadeiras
No quarto requerimento, Sérgio pedia "informações sobre os procedimentos de aquisição, o fornecimento e a distribuição de cadeiras de rodas e cadeiras de banho" em quatro licitações.
Farmácia
No quinto requerimento, Abranches pedia "informações sobre os prazos de agendamento para retirada de medicamentos na Farmácia Central e o período em que permanecem disponíveis aos pacientes".
IPSM
No sexto requerimento, Abranches pedia "informações acerca da utilização de superávit financeiro apurado no balanço de 2025 do Instituto de Previdência do Servidor Municipal – IPSM".
Trânsito
No sétimo requerimento, Abranches pedia "informações acerca dos critérios técnicos adotados para implantação e ampliação de conversões livres à direita nos cruzamentos semaforizados do município".
Blindagem
A rejeição de requerimentos é uma forma de blindar o governo Anderson, já que esse tipo de documento deve ser respondido obrigatoriamente em 15 dias quando aprovado em plenário. Com a rejeição, a Prefeitura não é obrigada a responder à Câmara.