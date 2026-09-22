22 de setembro de 2026
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Marco Aurélio morre aos 79 anos; veja falecimentos em SJC

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Pixabay
Marco Aurélio morre aos 79 anos; veja falecimentos em SJC
Marco Aurélio morre aos 79 anos; veja falecimentos em SJC

Marco Aurelio dos Santos Amaral
79 anos
Falecimento: 22/09/2026
Velório: Velório Municipal Caçapava
Sepultamento: Crematório Campo das Oliveiras, Jacareí – 23/09/2026, às 14h

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Anita de Oliveira Silva
94 anos
Falecimento: 22/09/2026
Velório: Velório Municipal Centro
Sepultamento: Cemitério Municipal Pe. Rodolfo Komorek, São José dos Campos – 23/09/2026, às 11h

Jose Carlos da Silva
66 anos
Falecimento: 22/09/2026
Velório: Urbam, Sala 6 – 22/09/2026, das 21h às 10h30
Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina, Santana, São José dos Campos – 23/09/2026, às 10h30

Marcio Roberto Silva
50 anos
Falecimento: 22/09/2026
Velório: Velório Municipal Santana
Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina, Santana, São José dos Campos – 23/09/2026, às 10h

Francisco Alves de Assis
89 anos
Falecimento: 22/09/2026
Velório: Não informado
Sepultamento: Cemitério Municipal de Sapucaí-Mirim (MG) – 23/09/2026, à 0h

Vera Maria Lemes Catarucci
74 anos
Falecimento: 22/09/2026
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Crematório Parque das Flores, São José dos Campos – 22/09/2026, às 17h

Abel Pedro Canals da Fonseca
55 anos
Falecimento: 22/09/2026
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Cemitério Parque das Flores, São José dos Campos – 22/09/2026, às 17h

João Elias Viana
58 anos
Falecimento: 22/09/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, São José dos Campos – 22/09/2026, às 16h30

Antonio Julio Sobrinho
78 anos
Falecimento: 22/09/2026
Velório: Velório Municipal Santana
Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina, Santana, São José dos Campos – 22/09/2026, às 16h30

Aparecida da Silva Rodrigues
86 anos
Falecimento: 22/09/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, São José dos Campos – 22/09/2026, às 16h

Jones Januario dos Santos
48 anos
Falecimento: 21/09/2026
Velório: Urbam, Sala 6 – 22/09/2026, das 8h às 16h
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, São José dos Campos – 22/09/2026, às 16h

Leia Maria de Jesus Carneiro
68 anos
Falecimento: 21/09/2026
Velório: Urbam, Sala 2 – 22/09/2026, das 9h às 15h30
Sepultamento: Cemitério Municipal Pe. Rodolfo Komorek, São José dos Campos – 22/09/2026, às 15h30

Osvaldo Mendes Lourenço
92 anos
Falecimento: 21/09/2026
Velório: Horto São Dimas
Sepultamento: Cemitério Horto São Dimas, São José dos Campos – 22/09/2026, às 15h

Joao Ribeiro Venancio
75 anos
Falecimento: 21/09/2026
Velório: Urbam, Sala 5 – 22/09/2026, das 3h às 13h30
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, São José dos Campos – 22/09/2026, às 13h30

Carlos Eduardo Ferreira Lamas
43 anos
Falecimento: 21/09/2026
Velório: Urbam, Sala 3 – 22/09/2026, das 6h às 13h
Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina, Santana, São José dos Campos – 22/09/2026, às 13h

Natimorto (Luis Felipe Magalhães Lopes de Castro)
0 anos
Falecimento: 21/09/2026
Velório: Horto São Dimas
Sepultamento: Cemitério Horto São Dimas, São José dos Campos – 22/09/2026, às 13h

Marilene Simão Moreira
68 anos
Falecimento: 20/09/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, São José dos Campos – 22/09/2026, às 11h

Sebastião Vitor Diniz
72 anos
Falecimento: 21/09/2026
Velório: Velório Municipal Santana
Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina, Santana, São José dos Campos – 22/09/2026, às 11h

Neuza de Lima
85 anos
Falecimento: 21/09/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, São José dos Campos – 22/09/2026, às 10h30

Valentim Helbusto
77 anos
Falecimento: 21/09/2026
Velório: Memorial Bom Retiro
Sepultamento: Cemitério Memorial Bom Retiro, São José dos Campos – 22/09/2026, às 9h

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