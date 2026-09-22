Marco Aurelio dos Santos Amaral
79 anos
Falecimento: 22/09/2026
Velório: Velório Municipal Caçapava
Sepultamento: Crematório Campo das Oliveiras, Jacareí – 23/09/2026, às 14h
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Anita de Oliveira Silva
94 anos
Falecimento: 22/09/2026
Velório: Velório Municipal Centro
Sepultamento: Cemitério Municipal Pe. Rodolfo Komorek, São José dos Campos – 23/09/2026, às 11h
Jose Carlos da Silva
66 anos
Falecimento: 22/09/2026
Velório: Urbam, Sala 6 – 22/09/2026, das 21h às 10h30
Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina, Santana, São José dos Campos – 23/09/2026, às 10h30
Marcio Roberto Silva
50 anos
Falecimento: 22/09/2026
Velório: Velório Municipal Santana
Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina, Santana, São José dos Campos – 23/09/2026, às 10h
Francisco Alves de Assis
89 anos
Falecimento: 22/09/2026
Velório: Não informado
Sepultamento: Cemitério Municipal de Sapucaí-Mirim (MG) – 23/09/2026, à 0h
Vera Maria Lemes Catarucci
74 anos
Falecimento: 22/09/2026
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Crematório Parque das Flores, São José dos Campos – 22/09/2026, às 17h
Abel Pedro Canals da Fonseca
55 anos
Falecimento: 22/09/2026
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Cemitério Parque das Flores, São José dos Campos – 22/09/2026, às 17h
João Elias Viana
58 anos
Falecimento: 22/09/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, São José dos Campos – 22/09/2026, às 16h30
Antonio Julio Sobrinho
78 anos
Falecimento: 22/09/2026
Velório: Velório Municipal Santana
Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina, Santana, São José dos Campos – 22/09/2026, às 16h30
Aparecida da Silva Rodrigues
86 anos
Falecimento: 22/09/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, São José dos Campos – 22/09/2026, às 16h
Jones Januario dos Santos
48 anos
Falecimento: 21/09/2026
Velório: Urbam, Sala 6 – 22/09/2026, das 8h às 16h
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, São José dos Campos – 22/09/2026, às 16h
Leia Maria de Jesus Carneiro
68 anos
Falecimento: 21/09/2026
Velório: Urbam, Sala 2 – 22/09/2026, das 9h às 15h30
Sepultamento: Cemitério Municipal Pe. Rodolfo Komorek, São José dos Campos – 22/09/2026, às 15h30
Osvaldo Mendes Lourenço
92 anos
Falecimento: 21/09/2026
Velório: Horto São Dimas
Sepultamento: Cemitério Horto São Dimas, São José dos Campos – 22/09/2026, às 15h
Joao Ribeiro Venancio
75 anos
Falecimento: 21/09/2026
Velório: Urbam, Sala 5 – 22/09/2026, das 3h às 13h30
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, São José dos Campos – 22/09/2026, às 13h30
Carlos Eduardo Ferreira Lamas
43 anos
Falecimento: 21/09/2026
Velório: Urbam, Sala 3 – 22/09/2026, das 6h às 13h
Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina, Santana, São José dos Campos – 22/09/2026, às 13h
Natimorto (Luis Felipe Magalhães Lopes de Castro)
0 anos
Falecimento: 21/09/2026
Velório: Horto São Dimas
Sepultamento: Cemitério Horto São Dimas, São José dos Campos – 22/09/2026, às 13h
Marilene Simão Moreira
68 anos
Falecimento: 20/09/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, São José dos Campos – 22/09/2026, às 11h
Sebastião Vitor Diniz
72 anos
Falecimento: 21/09/2026
Velório: Velório Municipal Santana
Sepultamento: Cemitério Municipal Maria Peregrina, Santana, São José dos Campos – 22/09/2026, às 11h
Neuza de Lima
85 anos
Falecimento: 21/09/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso, São José dos Campos – 22/09/2026, às 10h30
Valentim Helbusto
77 anos
Falecimento: 21/09/2026
Velório: Memorial Bom Retiro
Sepultamento: Cemitério Memorial Bom Retiro, São José dos Campos – 22/09/2026, às 9h