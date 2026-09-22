Marco Aurelio dos Santos Amaral

79 anos

Falecimento: 22/09/2026

Velório: Velório Municipal Caçapava

Sepultamento: Crematório Campo das Oliveiras, Jacareí – 23/09/2026, às 14h

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Anita de Oliveira Silva

94 anos

Falecimento: 22/09/2026

Velório: Velório Municipal Centro

Sepultamento: Cemitério Municipal Pe. Rodolfo Komorek, São José dos Campos – 23/09/2026, às 11h