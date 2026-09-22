O prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo), enviou à Câmara nessa terça-feira (22) um projeto que pede autorização dos vereadores para fazer a concessão de cinco áreas do município para empresas.

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Das cinco áreas, quatro ficam no Distrito Industrial do Una (com tamanhos entre 4,1 mil metros quadrados e 12,2 mil metros quadrados) e uma fica no Distrito Industrial do Piracangaguá (com 19 mil metros quadrados). Uma dessas áreas, no Una, com 10,2 mil metros quadrados, estava prevista para ser vendida (a Câmara autorizou o leilão em outubro de 2025), mas a lei com essa finalidade será revogada.