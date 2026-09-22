O empresário Polion Gomes Reinaux Gomes, de 45 anos, foi preso nesta segunda-feira (21) em Caçapava. Ele foi condenado pela Justiça do Paraná por desviar R$ 2,5 milhões que deveriam custear o tratamento de câncer de Yasmin, uma menina diagnosticada com neuroblastoma.

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A prisão desta segunda-feira, no entanto, não está ligada a esse caso.