A chuva acompanhada de rajadas de vento causou transtornos em diferentes regiões de Taubaté nesta terça-feira (22). Entre as ocorrências registradas estão quedas de árvores e danos em estruturas.
Equipes foram acionadas para atender pontos como a rua José Benedito Fabiano, no Jardim Canuto Borges, além das ruas Alcaide Mor Camargo, Otávio da Costa, Ernesto Leão Brasil e Itanhaém. Nesta última, uma árvore caiu em frente à Delegacia Especializada de Investigações Criminais.
Na região central, a força do vento também provocou danos em um galpão. O portão de uma empresa localizada na rua Coronel João Afonso foi arrancado por volta das 7h.
Até o momento, não há registro de pessoas feridas.
Segundo a Defesa Civil, foram contabilizadas quatro ocorrências envolvendo quedas de árvores e uma vistoria preventiva. Os atendimentos se concentraram em áreas do Jardim Russi, Jardim Canuto Borges e Centro.
As equipes seguem acompanhando os pontos afetados e avaliando possíveis novos riscos após a passagem da chuva.