A chuva acompanhada de rajadas de vento causou transtornos em diferentes regiões de Taubaté nesta terça-feira (22). Entre as ocorrências registradas estão quedas de árvores e danos em estruturas.

Equipes foram acionadas para atender pontos como a rua José Benedito Fabiano, no Jardim Canuto Borges, além das ruas Alcaide Mor Camargo, Otávio da Costa, Ernesto Leão Brasil e Itanhaém. Nesta última, uma árvore caiu em frente à Delegacia Especializada de Investigações Criminais.

Na região central, a força do vento também provocou danos em um galpão. O portão de uma empresa localizada na rua Coronel João Afonso foi arrancado por volta das 7h.