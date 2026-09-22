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CHUVA

Chuva e ventania provocam quedas de árvores e danos em Taubaté

Por Leandro Vaz | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Chuva forte em Taubaté
Chuva forte em Taubaté

A chuva acompanhada de rajadas de vento causou transtornos em diferentes regiões de Taubaté nesta terça-feira (22). Entre as ocorrências registradas estão quedas de árvores e danos em estruturas.

Equipes foram acionadas para atender pontos como a rua José Benedito Fabiano, no Jardim Canuto Borges, além das ruas Alcaide Mor Camargo, Otávio da Costa, Ernesto Leão Brasil e Itanhaém. Nesta última, uma árvore caiu em frente à Delegacia Especializada de Investigações Criminais.

Na região central, a força do vento também provocou danos em um galpão. O portão de uma empresa localizada na rua Coronel João Afonso foi arrancado por volta das 7h.

Até o momento, não há registro de pessoas feridas.

Segundo a Defesa Civil, foram contabilizadas quatro ocorrências envolvendo quedas de árvores e uma vistoria preventiva. Os atendimentos se concentraram em áreas do Jardim Russi, Jardim Canuto Borges e Centro.

As equipes seguem acompanhando os pontos afetados e avaliando possíveis novos riscos após a passagem da chuva.

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