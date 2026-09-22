O prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo), enviou à Câmara nessa terça-feira (22) uma nova versão do projeto que aumenta o vale-alimentação do funcionalismo.

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A primeira versão, protocolada em 2 de junho, data em que teve início a greve dos servidores, aumentava o valor mensal de R$ 502,50 para R$ 844,56, a partir de setembro, e vinculava o benefício à UFMT (Unidade Fiscal do Município de Taubaté), o que garantiria reajuste anual do valor pela inflação.