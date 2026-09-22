O prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo), enviou à Câmara nessa terça-feira (22) uma nova versão do projeto que aumenta o vale-alimentação do funcionalismo.
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A primeira versão, protocolada em 2 de junho, data em que teve início a greve dos servidores, aumentava o valor mensal de R$ 502,50 para R$ 844,56, a partir de setembro, e vinculava o benefício à UFMT (Unidade Fiscal do Município de Taubaté), o que garantiria reajuste anual do valor pela inflação.
A nova versão adéqua a proposta ao acordo firmado com o Sindicato dos Servidores para encerrar a greve: o aumento passa a valer a partir de outubro e o benefício não terá o valor vinculado à UFMT. Segundo o projeto, o gasto anual da Prefeitura com o vale-alimentação vai passar de R$ 38,4 milhões para R$ 64,6 milhões, um aumento de R$ 26,1 milhões.
Acordo para fim da greve inclui também reajuste salarial
A greve dos servidores se estendeu por 16 dias. A proposta aprovada pelo sindicato inclui, além do aumento do vale-alimentação, um reajuste salarial de 4,5%, sendo 2,5% na folha de dezembro desse ano e 2% somente em março de 2028. O projeto do reajuste salarial ainda não foi encaminhado à Câmara.