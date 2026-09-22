Um acidente envolvendo dois carros assustou moradores do Parque Califórnia, em Jacareí, na tarde desta terça-feira (22). A batida aconteceu na avenida José Ribeiro Moreira, nas proximidades de uma escola.
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Segundo moradores, um dos veículos teria tentado fazer uma ultrapassagem em um trecho próximo à unidade de ensino, onde a manobra seria proibida. Na sequência, os dois carros bateram.
Com o impacto, um dos veículos capotou. O outro subiu na calçada e atingiu o muro da escola. Imagens do local mostram os carros envolvidos no acidente e os danos provocados pela colisão.
Até a última atualização desta reportagem, não havia informações oficiais sobre a dinâmica da ocorrência, nem confirmação sobre o número de pessoas envolvidas ou possíveis feridos.
As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades.