Um acidente envolvendo dois carros assustou moradores do Parque Califórnia, em Jacareí, na tarde desta terça-feira (22). A batida aconteceu na avenida José Ribeiro Moreira, nas proximidades de uma escola.

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Segundo moradores, um dos veículos teria tentado fazer uma ultrapassagem em um trecho próximo à unidade de ensino, onde a manobra seria proibida. Na sequência, os dois carros bateram.