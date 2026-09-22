Um homem foi preso por violência doméstica e agressão após ameaçar familiares e resistir à abordagem da Polícia Militar na manhã dessa segunda-feira (21), em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira.

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A ocorrência foi registrada por volta das 11h40, no bairro dos Mellos. Segundo a Polícia Militar, a equipe do Rádio Patrulhamento do 5º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foi acionada por um morador que pediu ajuda.