Um homem foi preso por violência doméstica e agressão após ameaçar familiares e resistir à abordagem da Polícia Militar na manhã dessa segunda-feira (21), em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira.
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A ocorrência foi registrada por volta das 11h40, no bairro dos Mellos. Segundo a Polícia Militar, a equipe do Rádio Patrulhamento do 5º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foi acionada por um morador que pediu ajuda.
Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram o homem transtornado e agressivo, segundo o relato da corporação. Diante da resistência e da necessidade de conter a situação, os agentes utilizaram um dispositivo de incapacitação neuromuscular, conhecido como Taser.
Após ser imobilizado, o homem foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal de Campos do Jordão e, posteriormente, levado ao Distrito Policial, onde foram apresentadas as demais partes envolvidas na ocorrência.
O homem permaneceu preso e à disposição da Justiça.