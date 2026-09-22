A Câmara de Taubaté adiou a votação do projeto do prefeito Sérgio Victor (Novo) que propõe a concessão do espaço em que funcionava o Mercato Della Colônia Agricola Di Quiririm, às margens da Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro.

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O projeto não estava na pauta da sessão dessa terça-feira (22), mas foi incluído na ordem do dia durante as atividades, a pedido do vereador Dentinho (PP), líder do governo na Câmara. Na sequência, no entanto, o vereador Nicola Neto (Novo), que é da bancada governista, pediu vista (mais tempo para análise).