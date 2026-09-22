22 de setembro de 2026
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CAPTURA

Homem procurado é preso na frente de delegacia em Pindamonhangaba

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Homem foi preso pela Polícia Militar
Homem foi preso pela Polícia Militar

Um homem procurado pela Justiça foi preso na frente da Delegacia de Polícia Civil de Pindamonhangaba, na tarde dessa segunda-feira (21). A abordagem aconteceu por volta das 16h50, enquanto policiais militares atendiam uma ocorrência na unidade.

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De acordo com a Polícia Militar, a equipe estava na delegacia para uma ocorrência relacionada à localização de um veículo quando identificou o homem transitando em frente ao prédio. Durante a averiguação, os policiais constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.

Diante da situação, os agentes realizaram a abordagem e conduziram o procurado para dentro da própria unidade policial, onde ele foi apresentado à autoridade de plantão.

Após os procedimentos legais, a prisão foi formalizada e o homem permaneceu à disposição da Justiça.

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