Um homem procurado pela Justiça foi preso na frente da Delegacia de Polícia Civil de Pindamonhangaba, na tarde dessa segunda-feira (21). A abordagem aconteceu por volta das 16h50, enquanto policiais militares atendiam uma ocorrência na unidade.

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De acordo com a Polícia Militar, a equipe estava na delegacia para uma ocorrência relacionada à localização de um veículo quando identificou o homem transitando em frente ao prédio. Durante a averiguação, os policiais constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.