A Câmara de Taubaté aprovou nessa terça-feira (22), por unanimidade, o projeto que adéqua a legislação municipal sobre os suplentes de vereadores às normas federais.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Atualmente, segundo a Lei Orgânica do Município e o Regimento Interno da Câmara, o suplente deve ser convocado caso o vereador titular fique afastado por mais de 30 dias. Já a Constituição Federal estabelece que os suplentes sejam convocados caso os deputados e senadores titulares fiquem afastados por mais de 120 dias.
De autoria do presidente em exercício da Câmara, vereador Bobi (PRD), o projeto aprovado nessa terça-feira faz a alteração no Regimento Interno. O texto ainda passará por segunda votação, na semana que vem. Outra proposta, de autoria de sete vereadores e que visa alterar a Lei Orgânica, ainda está em trâmite nas comissões permanentes.
Quatro suplentes foram dispensados esse mês
As duas propostas foram protocoladas no dia 1º de setembro. Na sessão da mesma data, Bobi anunciou que iria revogar os atos que empossaram três suplentes no mês de agosto - o empresário Cesinha da Academia (Podemos), que havia substituído o vereador Jessé Silva (Podemos); a ex-vice-prefeita Adriana Mussi (PP), que estava no lugar do vereador Bilili de Angelis (PP); e o professor Hedipo Braga (União), que havia assumido no lugar do vereador Richardson da Padaria (União).
Bobi anunciou também que não daria posse à suplente Renata Kobra (PL), que assumiria naquele dia, em meio à licença do vereador Diego Fonseca (PL).
Na ocasião, o presidente em exercício da Câmara afirmou que a decisão havia sido tomada após o Ministério Público apontar que a legislação municipal sobre o tema estaria em desacordo com a Constituição Federal e o entendimento do STF (Supremo Tribunal Federal).
MP orientou ajustes, mas jurídico da Câmara deu aval para posse
Em agosto, o Ministério Público recebeu uma denúncia anônima que apontava a divergência entre as legislações municipal e federal. A Promotoria do Patrimônio Público de Taubaté concordou com o apontamento e encaminhou uma representação para que a PGJ (Procuradoria Geral de Justiça) analise se é o caso de ajuizar uma Adin (Ação Direta de Inconstitucionalidade) para contestar a norma municipal - a PGJ representa o MP perante o Tribunal de Justiça. Até agora, nenhuma ação foi proposta nesse sentido.
No dia 20 de agosto, o MP notificou a Câmara sobre o envio da representação à PGJ e ressaltou que, em caso análogo, o STF decidiu que o prazo de 120 dias previsto na Constituição Federal também deve ser aplicado aos deputados estaduais. No ofício, a Promotoria solicitou que o Legislativo "reanalise os atos praticados" com base na legislação municipal contestada, "adotando as providências administrativas que entender cabíveis".
Antes do anúncio de Bobi, no entanto, a Procuradoria Legislativa, que é o setor jurídico da Câmara, analisou a comunicação feita pelo MP e concluiu que era possível dar continuidade à convocação de suplentes, já que "a norma municipal goza, neste momento, de validade, vigência e eficácia", e "possui todos os atributos necessários à sua plena aplicabilidade". Ou seja, o jurídico da Câmara entendeu que, por mais que as normas municipais possam vir a ter a constitucionalidade contestada pela PGJ, naquele momento as leis sobre o tema permaneciam vigentes e poderiam ser aplicadas.