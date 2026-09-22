Pela segunda semana consecutiva, a oposição ao governo Sérgio Victor (Novo) conseguiu adiar, na Câmara de Taubaté, a votação do projeto do prefeito que propõe alterações na legislação municipal sobre a OODC (Outorga Onerosa do Direito de Construir) e a OOAU (Outorga Onerosa de Alteração de Uso) - esses dois instrumentos foram regulamentados no município em 2019 e servem para controlar o crescimento da cidade, além de financiar melhorias urbanas.

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Na última terça-feira (15), a votação foi adiada após pedido de vista (mais tempo para análise) feito pela vereadora Talita (PSB). Nessa terça-feira (22), durante a sessão ordinária, o vereador Douglas Carbonne (Solidariedade) apresentou três emendas ao projeto. Como a Procuradoria Legislativa e a Comissão de Justiça e Redação precisarão de tempo para analisar as emendas, a votação foi prejudicada.